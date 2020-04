Phó Giám đốc Công an Đồng Nai từng bị kỷ luật như thế nào?

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 13:15 PM (GMT+7)

Theo tìm hiểu của PV, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai từng bị kỷ luật cảnh cáo.

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra, tạm giữ đoàn xe “vua” gồm 27 xe đầu kéo và xe tải hạng nặng của Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh trong đêm 14/4, rạng sáng 15/4, theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong việc điều hành, vận chuyển của doanh nghiệp quản lý đoàn xe này.

Công an tỉnh Đồng Nai chốt chặn, bắt giữ đoàn xe "vua" Âu Châu và Ngọc Minh Anh trên tuyến tỉnh lộ 25B. Ảnh: TN

Sau khi vụ việc xảy ra, một số tờ báo đưa tin, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai có người nhà trong đoàn xe "vua" Ngọc Minh Anh vừa bị bắt giữ. Tuy nhiên, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận phủ nhận và cho biết không liên quan gì đến việc này.

Ở một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV Dân Việt, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận từng bị kỷ luật do có nhiều khuyết điểm.

Cụ thể, cuối tháng 8/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng một số lãnh đạo chủ chốt của công an trong 2 nhiệm kỳ này.

Từ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự, để nhiều cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh vi phạm kỷ luật.

Đại tá Lý Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an Đồng Nai (thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra) đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì đã chỉ đạo một số vụ án không đúng thẩm quyền, đình chỉ án không đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc Công an Đồng Nai (thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Tỉnh ủy viên) bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra các vi phạm về hoạt động tố tụng.

Riêng đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh (Phó Bí thư Đảng ủy), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo vì trong thời gian quản lý phòng cảnh sát giao thông để xảy ra vụ trung úy Nguyễn Tấn Phước dùng súng bắn chết người.

Đồng thời, khi còn làm trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ, đại tá Thuận đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí, để thượng sĩ Vũ Thanh Bảo nổ súng làm chết người ở một đám tiệc.

Đại tá Thuận sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, Bộ Công an cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức tương tự.

Trước đó, từ ngày 2 - 4/7/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37 do ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.

Theo kết luận, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm đại tá Ngô Minh Đức, đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Nguyễn Văn Kim, đại tá Nguyễn Xuân Kim cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (quê Bình Dương) từng kinh qua các chức vụ: Trưởng trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phó phòng CSGT, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ.

