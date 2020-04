Tin tức 24h qua: Chuyển công tác thượng tá công an liên quan đến vụ án của Đường "Nhuệ"

Chuyển công tác thượng tá công an liên quan đến vụ án của Đường "Nhuệ"; Khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần cà phê Hòa tan Trung Nguyên;… là những tin tức đáng chú ý nhất 24h qua.

Điều chuyển công tác thượng tá công an ký quyết định đình chỉ vụ án liên quan tới Đường "Nhuệ"

Thượng tá Cao Giang Nam được điều chuyển công tác.

Ngày 28/4, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP.Thái Bình sang nhận công tác tại phòng PV01.

Tại phòng PV01, Thượng tá Cao Giang Nam đảm nhận cương vị Phó trưởng phòng.

Cũng trong sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Ngô Trọng Thể, Phó trưởng phòng PV01 về nhận cương vị Phó trưởng Công an TP.Thái Bình thay cho Thượng tá Cao Giang Nam.

Thượng tá Cao Giang Nam nhận cương vị Phó trưởng Công an TP.Thái Bình và cũng là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình từ năm 2014.

Thượng tá Nam là người đã ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Cố ý gây thương tích do Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) gây ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình.

Khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần cà phê Hòa tan Trung Nguyên

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần cà phê Hòa tan Trung Nguyên do bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố giác.

Ngày 28/4, tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần cà phê Hòa tan Trung Nguyên để điều tra, làm rõ.

Thông báo khởi tố vụ án hình sự đã được Cơ quan điều tra công an tỉnh gửi đến VKSND tỉnh Bình Dương.

Đây là vụ án được Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm việc tố cáo của Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee. Bà Thảo tố cáo ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng phòng Pháp lí Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, có hành vi thể hiện dấu hiệu sử dụng tài liệu giả.

Theo bà Thảo, việc làm này thể hiện dấu hiệu nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài sản và quyền quản lí của bà tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC); gây thiệt hại cho công ty tính từ tháng 11/2015 đến nay với số tiền ước tính là hơn 4.075 tỉ đồng.

Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19.

Chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng về việc Việt Nam 12 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Các vùng có nguy cơ cao được công bố tại cuộc họp trước cũng đều không có ca lây nhiễm mới. Với 270 ca nhiễm COVID-19 trên 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nước ta đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đúng đắn, chi phí thấp, được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao.

Theo Thủ tướng, đến giờ phút này, có thể nói, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19.

TP.HCM: Học sinh đi học trở lại từ 4/5, theo lộ trình

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo chấp thuận về chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo đề xuất của Sở GD&ĐT và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5, được phân bố theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Giao Sở GD&ĐT và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó phải có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, chương trình năm học 2019-2020.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các quận, huyện hướng dẫn kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục (kể cả trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm...) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, nhất là đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Đối với các trường mầm non công lập, các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục, giao UBND quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra việc phòng, chống dịch trước khi trẻ mầm non đi học trở lại để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Đình chỉ 4 CSGT ở Đồng Tháp, chuyển hồ sơ vụ xịt hơi cay sang cơ quan CSĐT

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong

Liên quan đến vụ CSGT xịt hơi cay cảnh báo người điều khiển xe máy tốc độ cao, tối 27/4, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng chuyển hồ sơ vụ CSGT xịt hơi cay khiến người điều khiển xe máy tử vong trên đường sang Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra làm rõ và xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng chính thức đình chỉ công tác 4 CSGT liên quan đến vụ việc trên. Cũng từ nguồn tin này, khi có kết quả, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ cung cấp thông tin ngay cho báo chí.

