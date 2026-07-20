Phố cổ Hà Nội thức trắng cùng chung kết World Cup 2026

Hơn 1 giờ sáng, nhiều tuyến phố quanh Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ đã đông kín người. Dù trận đấu diễn ra lúc rạng sáng, hàng loạt quán cà phê, quán bia và nhà hàng vẫn sáng đèn phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu được chờ đợi nhất của World Cup 2026.

Các quán trên phố Tạ Hiện đã kín chỗ, nhiều người đến sớm để chọn vị trí đẹp.

Nhiều màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt trước cửa quán, thu hút hàng nghìn cổ động viên.

Người hâm mộ khoác trên mình màu áo của Argentina và Tây Ban Nha, mang theo cờ, khăn và nhiều vật phẩm cổ vũ.

Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người đổ về phố cổ để thưởng thức bầu không khí World Cup tại Hà Nội.

Để có góc nhìn thuận lợi, một số cổ động viên leo lên cành cây ven phố Tạ Hiện theo dõi trận đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, mọi ánh mắt đều hướng về màn hình lớn.

Xen lẫn tiếng cổ vũ là những khoảnh khắc lặng người sau các pha bỏ lỡ đáng tiếc.

Tiếng hò reo vang lên sau mỗi pha bóng nguy hiểm, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt suốt đêm.

Bàn thắng ở phút 106 khiến nhiều cổ động viên Tây Ban Nha vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Theo kết quả trận chung kết, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 để lần thứ hai vô địch World Cup, khép lại kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi.