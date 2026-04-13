Đổ xô ra biển Nha Trang giải nhiệt

Từ đầu giờ chiều, dọc bãi biển trung tâm Nha Trang đã trở nên nhộn nhịp. Người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước đổ về ngày càng đông, đặc biệt vào khung giờ từ 16h-18h - thời điểm nắng dịu hơn. Không khí biển trong lành, làn nước mát cùng những cơn gió nhẹ trở thành “liều thuốc” xua tan cái nóng oi bức.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ ra biển vui chơi, tắm mát. Trẻ em thích thú với các hoạt động như xây lâu đài cát, tắm biển, trong khi người lớn lựa chọn đi dạo, ngắm cảnh hoặc tham gia các trò chơi thể thao trên bãi biển.

Du khách nước ngoài vui chơi bên bờ biển.

Ông Trần Văn Phúc (phường Bắc Nha Trang), cho biết: “Mấy hôm nay trời nóng quá nên chiều nào gia đình tôi cũng ra biển. Ở đây gió mát, nước dễ chịu, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với ở trong nhà”.

Nhiều du khách nước ngoài ngồi hóng gió mát từ biển thổi vào.

Chị Nguyễn Thị Hạnh - du khách đến từ Hà Nội - chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng nhưng ra biển lại rất dễ chịu. Buổi chiều ở Nha Trang đông vui, không khí rất thoáng đãng, phù hợp để nghỉ ngơi”.

Trong cái nóng oi ả, bãi biển trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang lại cảm giác thư giãn và tiếp thêm năng lượng cho mọi người.