Phạt "kịch khung" một người, CSGT TP HCM phát hiện điều bất ngờ

Sáng 10-8, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) phối hợp Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) bắt giữ người đàn ông tên H.S (SN 1993; ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ngày 2-4, S. bị Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở. Kết quả đo cụ thể của người này là 0,817 mg/lít khí thở. Theo đó, S. sẽ bị CSGT phạt mức "kịch khung".

Làm việc với CSGT, S. không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bị can bị bắt tại Đội CSGT Rạch Chiếc

Ngày 9-5, S. đến nộp phạt và nhận lại xe máy. Tuy nhiên, theo quy định với lỗi vi phạm đó, S. bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Ngày 9-8, Ban Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc nhận được đề nghị của Công an huyện U Minh, Cà Mau về việc phối hợp truy bắt S., bị can trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 8-10-2022 tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam vào ngày 8-5-2023 nhưng S. bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông qua tra cứu trên "Cổng dịch vụ công quốc gia", Đội CSGT Rạch Chiếc nắm được S. chính là người vi phạm đang bị đơn vị tạm giữ giấy phép lái xe.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT Rạch Chiếc đã liên hệ S. tới giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Ngày 10-8, S. bị Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an huyện U Minh, Công an phường Tân Phú (TP Thủ Đức) bắt giữ.

