Phó Chủ tịch Quốc hội: Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại xã Phú Thiện đến các điểm cầu tại các xã, phường: Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, tạo điều kiện để đông đảo cử tri tham gia, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri các xã, phường đã phản ánh nhiều vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh: từ việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại sau bão số 13 năm 2025, nâng cấp hạ tầng giao thông liên xã, cải tạo các công trình nước sạch bất cập, cho đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động nghỉ theo Nghị định 178.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi còn chậm, thiếu hướng dẫn cụ thể, nhất là trong lĩnh vực đất đai và thuế. Cử tri Trần Công Hoan, xã Phú Thiện, đề nghị phải gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục.

“Chậm ở đây là chậm ở cấp cơ sở rất nhiều. Các thủ tục hành chính về đất đai, về thuế, người dân không biết, hộ kinh doanh không biết, không có hướng dẫn thì từ đó nảy sinh ra nhiều vấn đề" - cử tri Trần Công Hoan bày tỏ.

Bên cạnh những vấn đề dân sinh, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là những tác động đến tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức và đời sống người dân ở cơ sở. Cử tri mong muốn các chủ trương liên quan tiếp tục được thông tin rõ ràng, đồng thời việc rà soát, sắp xếp nếu có, cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm ổn định tổ chức và tạo thuận lợi cho người dân.

Cử tri Trần Công Hoan, xã Phú Thiện cho rằng, các thủ tục hành chính tại cơ sở đang chậm và thiếu hướng dẫn cụ thể, nhất là trong lĩnh vực đất đai và thuế.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã thông tin về chủ trương của Trung ương đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới.

“Bây giờ có chủ trương sáp nhập nữa hay không? Hội nghị Trung ương 3, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định rất rõ là Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh hay cấp xã. Tỉnh thì đương nhiên là không. Với cấp xã, Trung ương không có chủ trương đại trà, nhưng từng địa phương tùy theo yêu cầu và tình hình, tỉnh có thể rà soát lại xem quy mô dân số, hay tổng diện tích, hay là điều kiện thực tế có giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra hay không thì cái đó là tùy. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm trước Trung ương về việc này", Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.