Sập mái trường học ở Pakistan khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường

Theo báo cáo của Bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, 53 bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 34 người tử vong và 3 người vẫn đang được theo dõi. 16 người khác đã được xuất viện.

Danh sách của bệnh viện cho thấy các nạn nhân bao gồm trẻ em từ 4-14 tuổi, cùng một phụ nữ 25 tuổi.

Ông Bilal Ahmed Faizi, Người phát ngôn của lực lượng cứu hộ cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ sập

Điều tra ban đầu cho thấy mưa lớn đã khiến mái của tòa nhà trường học hai tầng ở khu Dir Colony bị sập.

Tổng thống Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn trước mất mát về người và chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo cơ sở y tế cho những người bị thương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông cũng kêu gọi điều tra toàn diện về tiêu chuẩn an toàn xây dựng tại các cơ sở giáo dục.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã ra lệnh đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ và chỉ đạo cung cấp mọi hỗ trợ y tế có thể cho những người bị thương.

Thống đốc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Faisal Karim Kundi đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ việc.