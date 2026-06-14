Hiện trạng khu vực đang được xác minh nghi có mộ tập thể 15 liệt sĩ ở Huế

Từ thông tin do người dân cung cấp về khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực nằm sát cửa Chánh Tây, bên trong Kinh thành Huế, lãnh đạo UBND TP Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế đã tiến hành khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và thu thập thêm dữ liệu liên quan.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, đánh giá nhằm xây dựng phương án triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Cửa Chánh Tây nằm nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Tôn Thất Thiệp với đường Thái Phiên, kết nối giao thông khu vực phía tây kinh thành Huế ra tuyến đường Lê Duẩn. Mỗi ngày, tuyến đường này có nhiều lượt phương tiện lưu thông qua lại.

Bộ CHQS TP Huế cho biết, theo thông tin từ ông Lê Văn Lượt (SN 1956 ở đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân), vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng với bố ông đi trên khu vực Kinh thành Huế thì thấy có hố bom nằm sát cửa Chánh Tây.

Theo thông tin ông Lượt cung cấp, dưới hố bom có khoảng 15 liệt sĩ bộ đội ta hy sinh được Công binh Việt Nam Cộng hòa gom về và chôn lấp, độ sâu hố bom khoảng gần 3m.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát vị trí mà người dân cung cấp.

Tại buổi khảo sát thực tế của lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế, một số người dân sinh sống ở Tổ dân phố 15 Tây Lộc, một số nhân chứng chứng kiến sự việc cũng khẳng định có nhìn thấy xác liệt sĩ bộ đội ta hy sinh được gom về chôn ở hố bom.

Liên quan vấn đề này, sau khi gặp gỡ các nhân chứng và khảo sát thực địa, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị Bộ CHQS khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các phương án, kế hoạch để Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục xác minh, đánh giá và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Mạnh (thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo Bộ CHQS và ông Lượt (người chỉ tay) khảo sát thực tế.

Theo ông Mạnh, việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Thành phố sẽ bám sát các nguồn thông tin, tổ chức kiểm chứng một cách khách quan, khoa học; khi có đầy đủ cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND TP Huế và Bộ CHQS nắm thông tin từ các nhân chứng và người dân.

Theo quan sát, phía bên ngoài khu vực cửa Chánh Tây hiện có một bia tưởng niệm do Bảo tàng Lịch sử TP Huế dựng vào năm 2008.

Trên tấm bia có nội dung: "Nơi đây, đêm 31 tháng 1 rạng ngày 1 tháng 2 năm 1968, tiểu đội du kích bí mật nội thành đã nổi dậy đánh chiếm cửa Chánh Tây, cổng Thủy Quan mở đường cho các đơn vị quân giải phóng và các đội võ trang công tác tiến quân vào thành nội, thực hiện nhiệm vụ Xuân 1968. Chính nơi đây, cũng đã diễn ra hàng trăm trận đánh đẩy lùi quân địch phản kích hòng chiếm lại cửa Chánh Tây, bảo vệ các hoạt động của ta 26 ngày đêm bảo đảm cho toàn bộ lực lượng ở thành nội rút ra ngoài thành phố an toàn, tiếp tục chiến đấu đánh địch phản kích".