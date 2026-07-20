Phát hiện di vật khắc tên hai liệt sỹ khi lấy mẫu ADN

Ngày 20/7, Trung tá Nguyễn Phú Thịnh, Chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), cho biết trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sỹ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, tìm kiếm thân nhân, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một số di vật mang thông tin về liệt sỹ.

Đáng chú ý, một tấm bia đá gần như còn nguyên vẹn được tìm thấy dưới một phần mộ. Trên bia khắc dòng chữ: "Nguyễn Văn Te, Kỳ Minh, 9/9/1964 Âm lịch".

Tấm bia đá khắc tên Nguyễn Văn Te. Ảnh: Thịnh Nguyễn

Theo Trung tá Thịnh, thông tin này đã được báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng để xác minh. Kết quả tra cứu hồ sơ ban đầu cho thấy có một liệt sỹ tên Nguyễn Văn Te, quê tỉnh Quảng Nam (cũ), với thông tin trùng khớp nội dung khắc trên bia.

"Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác minh, tuy nhiên vẫn phải chờ kết luận cuối cùng trước khi có thể khẳng định danh tính liệt sỹ", Trung tá Thịnh nói.

Ngoài bia đá, lực lượng chức năng còn phát hiện một lọ thủy tinh khắc tên Đậu Văn Linh tại một phần mộ khác. Tuy nhiên, phần mộ này không còn thông tin về quê quán, năm hy sinh hay đơn vị chiến đấu.

Cùng với tấm bia đá, một phần mộ khác còn phát hiện lọ thuỷ tinh có khắc tên. Ảnh: Thịnh Nguyễn

Theo Trung tá Thịnh, mẫu sinh phẩm của phần mộ đã được lấy theo đúng quy trình để phục vụ giám định ADN.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin và mong thân nhân hoặc những người biết thông tin về hai liệt sỹ Nguyễn Văn Te và Đậu Văn Linh sớm liên hệ, cung cấp tư liệu để đối chiếu, giám định ADN, góp phần xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.