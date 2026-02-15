Ô tô 'cõng' hơn 10 xe máy lưu thông giữa quốc lộ dịp Tết

Sáng 15/2, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận, xác minh phản ánh trên mạng xã hội Facebook về xe khách chở hơn 10 xe máy trên nóc xe trái quy định.

Theo xác minh, khoảng 23h30 ngày 13/2, tại Km49+750 Quốc lộ 2C, thuộc thôn Tân Bình, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, lái xe Hoàng Văn K, sinh năm 1987, trú tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, điều khiển xe ô tô khách biển số 23B-005.76, đã thực hiện hành vi “Chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe”.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ. Tài xế bị phạt tiền 700.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý chủ phương tiện về hành vi “Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm”, theo điểm đ, khoản 7, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông, không vì lợi nhuận mà vi phạm các quy định như chở hàng hóa vượt quá kích thước, nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ.

Người dân khi phát hiện vi phạm của xe khách có thể cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.