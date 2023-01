Khuyên người khác “cân nhắc trước khi kết hôn”, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 14/1, tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện Kỳ Anh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân trên địa bàn vì có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Công an huyện Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.H.D, trú tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh về việc bản thân mình bị tài khoản facebook “My Trà” đăng tải các nội dung bịa đặt, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị D với nội dung tố chị D. “ăn rồi chuyên đi giật chồng người khác”, “ăn rồi cứ tìm trai, trong lúc đang có chồng, có con”.

Một trong những dòng trạng thái có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên Facebook.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Kỳ Anh xác định, facebook “My Trà” là tài khoản ảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định tài khoản “My Trà” do B.M.T (SN 1987), trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh lập và sử dụng, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của chị Đ.T.H.D

Được biết, do có mâu thuẫn cá nhân với chị D nên B.M.T đã lập tài khoản facebook “My Trà” với các thông tin giả và kết bạn với lượng lớn người dùng facebook trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Từ ngày 1 - 4/11/2022, B.M.T đã sử dụng tài khoản ảo trên đăng tải các bài viết, bình luận kèm hình ảnh có nội dung bịa đặt, sai sự thật về chị Đ.T.H.D Công an huyện Kỳ Anh đã ban hành quyết định xử phạt B.M.T số tiền 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ các nội dung không đúng sự thật đăng tải trên facebook “My Trà”.

Công an huyện Kỳ Anh làm việc đối đối tượng P.V.Đ.

Cũng thời gian này, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với hai trường hợp khác là P.V.Đ (SN 1988), trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh và N.T.T (SN 1990), trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cùng về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng”.

Được biết, do bức xúc vì bị Công an xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng pháo nổ trái phép nên ngày 24/12/2022, thông qua tài khoản facebook “Đức Dũng”, P.V.Đ đã đăng tải nội dung xúc phạm Công an xã Kỳ Châu. Làm việc với cơ quan công an, P.V.Đ đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời đăng tải bài viết xin lỗi.

Đối với N.T.T, đối tượng này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để nhắn tin với chị Đ.T.H.N, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh với nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự chồng sắp cưới của chị N., khuyên chị N cân nhắc trước khi kết hôn.

