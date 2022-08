Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận, nói công an đi hát karaoke nhiều hơn

Chủ Nhật, ngày 28/08/2022 22:11 PM (GMT+7)

Bình luận bài viết cho rằng việc triệt phá mại dâm núp bóng karaoke là mô hình, công an đi hát nhiều hơn, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa xác minh, làm rõ 1 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook P***** R*** có hành vi vu khống, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an.

Chủ tài khoản trên là N.V.P (SN 1987, trú tại huyện Sơn Động) đã bình luận vào bài viết: “Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán karaoke” trên trang Facebook của Công an huyện với nội dung: “Còn đầy bắt mô hình thôi. Khéo mấy thằng công an đi hát còn nhiều hơn”.

Tại cơ quan công an, N.V.P khai nhận đã dùng tài khoản facebook của cá nhân để comment vào bài viết của Công an huyện với mục đích bôi xấu, vu khống lực lượng công an để được mọi người chú ý.

Công an huyện Sơn Động đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt 7,5 triệu đồng.

