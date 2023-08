Phạt 15 triệu đồng người chồng dùng chổi quét nhà đánh vợ

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H. (47 tuổi), ở xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, vì hành vi đánh vợ.

Theo quyết định xử phạt, ông H. đã có hành vi sử dụng công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên trong gia đình, quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 52 Nghị định số 144 của Chính phủ.

Cụ thể, theo biên bản do Công an xã Mỹ Sơn lập ngày 29/5/2023, ông H. đã dùng chổi quét nhà có cán bằng gỗ đánh vợ gây thương tích. Với hành vi này, ông H. bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ông H. cũng bị buộc phải xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh với số tiền 645 nghìn đồng cho vợ.

Trước đó, ông Hoàng Quốc V. (53 tuổi, ở xóm Minh Hòa, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) cũng đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với hành vi tương tự.

Theo lãnh đạo xã Yên Sơn, vợ chồng ông V. thường xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ người đàn ông này ngoại tình. Gần đây, ông V. có mất một khoản tiền, nghi ngờ vợ lấy trộm nên đánh đập. Ông này dùng thanh gỗ đánh vợ phải nhập viện.

