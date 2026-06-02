Phá tủ đổi pin xe điện, người đàn ông nhanh chóng bị bắt

Ngày 2-6, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Công Nam, 41 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh để điều tra về hành vi phá hoại tài sản.

Nguyễn Công Nam nhanh chóng bị bắt giữ.

Trước đó, Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN (V-Green) gửi đơn đến Công an TPHCM về việc nhiều tủ đổi pin xe điện trên một số tuyến đường thuộc phường Sài Gòn, Thủ Đức và Linh Xuân bị phá hoại, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, V-Green được phép bố trí các tủ đổi pin xe điện VinFast trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Người lạ đã đập phá, làm hư hỏng nghiêm trọng màn hình, thiết bị kỹ thuật và kết cấu tủ đổi pin.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã phối hợp công an xác địa phương xảy ra vụ việc vào cuộc truy xét người phá hoại.

Khoảng 13 giờ ngày 30-5, đại diện V-Green đi khảo sát trên địa bàn phường Linh Xuân thì phát hiện 3 tủ đổi pin bị phá hoại trên đường Phạm Văn Đồng nên đã cấp tốc đến Công an phường Linh Xuân trình báo sự việc.

Nguyễn Công Nam tại cơ quan công an.

Đến khoảng 19 giờ ngày 1-6, lực lượng công an đã bắt giữ Nam. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã hủy hoại tủ đổi pin vào ngày 28-5 trên đường Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, Nam cũng dùng đá nhặt ở ven đường đập bể màn hình tủ đổi pin VinFast tại khoảng 10 điểm khác trên địa bàn TPHCM từ cuối tháng 4-2026 đến nay.

Tủ đổi pin trên đường Phạm Văn Đồng bị phá hoại.