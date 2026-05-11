Ôtô khách chở 12 người rơi xuống vực sâu 40 m ở đèo An Khê

Gần 23h, anh Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, trú Đăc Lăk) điều khiển xe chở 11 khách chạy trên quốc lộ 19, hướng Gia Lai - Quy Nhơn. Khi xuống đèo An Khê (xã Bình Khê), ôtô bị xe tải do Nguyễn Thanh Yên (28 tuổi, ở Gia Lai) cầm lái, chạy cùng chiều tông vào phía sau.

Hiện trường tại nạn. Ảnh: Ngọc Oanh

Va chạm mạnh khiến xe khách lao xuống vực sâu 40 m, hư hỏng và biến dạng. Hành khách Phạm Thị Nụ (38 tuổi, trú Đăk Lăk) bị thương nặng, đưa tới trạm y tế Tây Sơn cách đó gần 20 km, song không qua khỏi. 10 người bị thương, trong đó hai người chấn thương nặng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Chính quyền thăm hỏi các bệnh nhân bị thương ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai. Ảnh: Ngọc Oanh

Đèo An Khê nằm trên quốc lộ 19, dài 243 km, bắt đầu từ cảng Quy Nhơn (Bình Định cũ) đến cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai). Đây là tuyến huyết mạch nối khu vực Tây Nguyên với vùng duyên hải miền Trung, lượng xe đi lại lớn, song mặt đường chật hẹp, xuống cấp. Năm 2024, hơn 17 km đèo được cải tạo, mở rộng.

Đèo An Khê (màu đỏ) nằm trên quốc lộ 19. Đồ họa: Đăng Hiếu