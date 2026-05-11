Ôtô khách chở 12 người rơi xuống vực sâu 40 m ở đèo An Khê
Gia Lai - Sau khi bị xe tải tông phía sau, ôtô giường nằm chạy trên quốc lộ 19, lao xuống vực ở đèo An Khê, một khách tử vong, 10 người bị thương, khuya 10/5.
Gần 23h, anh Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, trú Đăc Lăk) điều khiển xe chở 11 khách chạy trên quốc lộ 19, hướng Gia Lai - Quy Nhơn. Khi xuống đèo An Khê (xã Bình Khê), ôtô bị xe tải do Nguyễn Thanh Yên (28 tuổi, ở Gia Lai) cầm lái, chạy cùng chiều tông vào phía sau.
Va chạm mạnh khiến xe khách lao xuống vực sâu 40 m, hư hỏng và biến dạng. Hành khách Phạm Thị Nụ (38 tuổi, trú Đăk Lăk) bị thương nặng, đưa tới trạm y tế Tây Sơn cách đó gần 20 km, song không qua khỏi. 10 người bị thương, trong đó hai người chấn thương nặng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.
Đèo An Khê nằm trên quốc lộ 19, dài 243 km, bắt đầu từ cảng Quy Nhơn (Bình Định cũ) đến cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai). Đây là tuyến huyết mạch nối khu vực Tây Nguyên với vùng duyên hải miền Trung, lượng xe đi lại lớn, song mặt đường chật hẹp, xuống cấp. Năm 2024, hơn 17 km đèo được cải tạo, mở rộng.
Sáng 11/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 10/5 trên đèo An Khê (địa phận xã Bình...
