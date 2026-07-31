Tai nạn giữa xe khách với ôtô tải, 4 người bị thương

Khoảng 19h30, ông Nguyễn Thanh Tuấn, 53 tuổi, lái xe khách biển số Quảng Ngãi chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Đăk Lăk vào TP HCM. Khi đến đoạn gần khu dân cư ở Gành Đỏ, phường Xuân Đài (Phú Yên cũ), xe tông vào ôtô tải chở vật liệu xây dựng đang qua đường.

Cabin xe khách biến dạng, vỡ nát sau tai nạn, tối 30/7. Ảnh: Sông Cầu

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bẹp dúm, biến dạng, kính chắn gió và cửa kính vỡ toang. Ôtô tải lật nghiêng, văng khỏi vị trí ban đầu hơn 5 m. Khói bụi từ vật liệu xây dựng trên xe tải bốc lên mù mịt. Thời điểm này hiện trường tối do đèn đường không hoạt động.

Nhiều hành khách hoảng loạn, hô hoán kêu cứu. Hơn 20 người dân sống gần hiện trường mang dụng cụ đến hỗ trợ, đưa phần lớn nạn nhân ra ngoài sau hơn 5 phút.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngô Bình

Theo ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tai nạn làm 4 người trên xe khách bị thương. Trong đó, tài xế Tuấn và một phụ xe bị thương nặng, gãy chân, kẹt trong cabin, lực lượng cứu hộ mất nhiều thời gian giải cứu.

Một phụ xe khác của ôtô khách bị thương nhẹ, nạn nhân còn lại là nữ hành khách chưa xác định danh tính. Tài xế xe tải bị xây xước.

Những người bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế Sông Cầu, cách hiện trường hơn 10 km.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.