Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Chiều 18-11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 34 (Kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại cuộc họp ngày 17-11. Ảnh: B. Phạm

Dự kỳ họp có các ông, bà: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, tại Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14-11-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Kỳ họp thứ 34, với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay thế người tiền nhiệm là ông Lê Hồng Vinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết nhận nhiệm vụ trong thời điểm năm 2025 sắp khép lại, là thời điểm bản lề đòi hỏi sự quyết tâm, đổi mới, hành động mạnh mẽ để về đích sớm, về đích vững chắc, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định trong giai đoạn mới không chỉ là người điều hành, quản lý mà còn phải là người kiến tạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Các cán bộ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết cho các ông: Nguyễn Đức Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (nay là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội); Lê Hồng Vinh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác.