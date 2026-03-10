Khoảng 20.000 hành khách đi máy bay bị ảnh hưởng do xung đột Trung Đông

Hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, về phương án bảo đảm an toàn vận tải hàng hóa và hành khách trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, hiện có ba hãng hàng không trong khu vực đang khai thác thường lệ các đường bay đến Việt Nam gồm Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways.

Máy bay của Hãng hàng không Qatar tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Các hãng này đang khai thác các đường bay kết nối từ Doha (Qatar), Dubai và Abu Dhabi (UAE) đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với tổng tần suất trung bình khoảng 12 chuyến mỗi ngày, tương đương 84 chuyến mỗi tuần.

Đây là các điểm trung chuyển quan trọng trong mạng bay quốc tế của các hãng hàng không Trung Đông, đặc biệt đối với các hành trình kết nối giữa Việt Nam với châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi.

Trước khi xảy ra xung đột, ba hãng hàng không này đã khai thác hơn 7.000 chuyến bay đến và đi từ Việt Nam trong năm 2025, vận chuyển gần 1,4 triệu lượt hành khách và hơn 151.000 tấn hàng hóa, góp phần duy trì kết nối hàng không quốc tế và thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 6/3/2026, Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận đã có 98 chuyến bay của ba hãng trên (gồm 80 chuyến chở khách và 18 chuyến chở hàng) đến hoặc đi từ Việt Nam bị hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác. Ước tính khoảng 20.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Cụ thể, từ ngày 5 đến 9/3/2026, Qatar Airways đã hủy tổng cộng 31 chuyến bay, trong đó có 22 chuyến chở khách và 9 chuyến chở hàng, khiến khoảng 4.800 hành khách bị ảnh hưởng, chủ yếu trên các chặng Thành phố Hồ Chí Minh – Doha và Hà Nội – Doha.

Xung đột Trung Đông đã ảnh hưởng đến việc khai thác bay và đi lại của hành khách.

Trong khi đó, từ ngày 5 đến 7/3/2026, Etihad Airways đã hủy 6 chuyến bay chở khách giữa Việt Nam và Abu Dhabi, với tổng số 1.468 hành khách bị ảnh hưởng.

Emirates cũng hủy 6 chuyến bay trên đường bay Dubai – Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại, khiến gần 1.000 hành khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hãng vẫn duy trì khai thác 14 chuyến bay khác giữa Dubai và các thành phố của Việt Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, vận chuyển hơn 3.500 hành khách trong cùng giai đoạn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hiện Việt Nam chưa có nhiều đường bay thẳng đến các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Các sân bay tại Trung Đông vì vậy đóng vai trò là điểm trung chuyển quan trọng đối với hành khách và hàng hóa giữa Việt Nam và các khu vực này.

Do đó, việc xung đột tại Trung Đông khiến nhiều quốc gia đóng cửa hoặc hạn chế không phận đã làm gián đoạn chuỗi kết nối hàng không quốc tế, ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách, vận chuyển hàng hóa, đồng thời buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, kéo dài thời gian bay và phát sinh thêm chi phí.

Phối hợp tăng tần suất khai thác, hỗ trợ hành khách

Nhận định tình hình không phận khu vực Trung Đông còn diễn biến khó lường, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết một số quốc gia trong khu vực đã chuyển từ trạng thái hạn chế nghiêm ngặt sang đóng cửa một phần không phận. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy các hãng hàng không có thể từng bước khôi phục hoạt động khai thác các chuyến bay đến và đi từ khu vực Trung Đông, qua đó giảm thiểu tác động gián đoạn đối với vận tải hàng không quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với các hãng bay nước ngoài đi, đến Việt Nam tăng tần suất khai thác để hỗ trợ khách có nhu cầu đi lại bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột Trung Đông.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không như Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways để cập nhật kịp thời tình hình đóng, mở không phận của các quốc gia trong khu vực vùng Vịnh như Iran, Iraq, Israel, Qatar, Kuwait, Bahrain, Syria, United Arab Emirates và Jordan.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng phối hợp với các cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong nước để bố trí vị trí đỗ tàu bay qua đêm, xác nhận giờ cất hạ cánh (slot), cấp phép cho các chuyến bay giải tỏa hành khách, cũng như chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ giá nhiên liệu hàng không tăng đột biến.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách có thể lựa chọn các hãng hàng không khác và các điểm trung chuyển thay thế tại khu vực Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc; khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia; hoặc các điểm trung chuyển tại Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Bắc Phi như Ethiopia.

Trước khả năng xung đột kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng đến mạng bay quốc tế, cơ quan quản lý hàng không cho biết sẽ phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam bổ sung tải cung ứng trên các đường bay đi và đến châu Âu, Trung Á nhằm đảm bảo vận tải hành khách và hàng hóa quốc tế, đồng thời duy trì chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, các hãng hàng không nước ngoài đang khai thác các đường bay đến và đi từ châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi cũng được khuyến khích tăng tần suất khai thác nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông, đồng thời tạo điều kiện cho các chuyến bay chở hàng, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu quan trọng.