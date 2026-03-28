Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất vào sáng 28-3.

Từ kết quả bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh Đồng Nai khóa mới, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Út tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kết quả, ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 - được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có tờ trình HĐND tỉnh, giới thiệu bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng với kết quả tín nhiệm 100%, các ông, bà: Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà, Nguyễn Thị Hoàng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại cuộc họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng bầu các Ủy viên UBND tỉnh và thông qua nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cam kết cùng tập thể UBND tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt 5 định hướng lớn.

Thứ nhất, kiến tạo mô hình phát triển mới, đưa Đồng Nai chuyển từ “tỉnh công nghiệp” sang “thành phố công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại”, phát triển theo chiều sâu, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Thứ hai, bứt phá về hạ tầng chiến lược, lấy hạ tầng giao thông, đô thị và logistics làm đòn bẩy, tạo ra không gian phát triển mới, nâng tầm vị thế Đồng Nai trong liên kết vùng và quốc gia.

Thứ ba, xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, hấp dẫn.

Thứ tư, phát triển con người và nâng cao chất lượng sống, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; xây dựng Đồng Nai trở thành nơi đáng sống, đáng làm việc và đáng cống hiến.

Thứ năm, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định xã hội, tạo nền tảng vững chắc để Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út (57 tuổi) từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.