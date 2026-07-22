Ông Mai Xuân Liêm được giao phụ trách, điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 22/7, tại họp báo thường kỳ quý II về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp để phân công nhiệm vụ điều hành UBND tỉnh trong thời gian chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao ông Mai Xuân Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng thời, ông Mai Xuân Liêm được giao tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.