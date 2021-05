Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 19:15 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao công an TP điều tra, xử lý thật nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Chiều 3/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bến xe Mỹ Đình và 1 chung cư tại quận Nam Từ Liêm.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, việc đón khách quốc tế được thực hiện nghiêm nghặt theo đúng quy trình, có lối đi riêng và lực lượng quân đội phối hợp chặt chẽ để đưa đón về các khu cách ly tập trung. Lực lượng chức năng ở đây cũng sẵn sàng các phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tiếp xúc với khách nhập cảnh.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại sân bay Nội Bài.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị đã thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của TP.Hà Nội trong công tác chống dịch COVID-19, triển khai đầy đủ hướng dẫn của các cơ quan y tế, trang bị đầy đủ trang thiết bị chống dịch cho toàn bộ cán bộ, nhân viên. Đến nay toàn bộ cán bộ, nhân viên chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Ông Ngọc Anh nhắc nhở đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình đón, cách ly với khách quốc tế, không được chủ quan, lơ là.

Người dân đổ về sân bay Nội Bài sau kỳ nghỉ lễ.

Đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, Chủ tịch TP dành lời khen ngợi Công an Hà Nội cùng đơn vị cấp cơ sở đã vào cuộc quyết liệt. Ngành y tế TP cùng các quận, huyện đã khẩn trương lấy mẫu toàn bộ các trường hợp này. Tại cuộc họp, Chủ tịch TP cũng giao công an thành phố điều tra, xử lý thật nghiêm những trường hợp này. Đến nay đã trả mẫu xét nghiệm những trường hợp này gần như toàn bộ và cho kết quả âm tính. Đây cũng là bước loại trừ những đe dọa đối với sự an toàn của cộng đồng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bến xe Mỹ Đình. Tại đây lưu lượng khách trở về TP không quá đông. Các công tác phòng dịch đang được thực hiện nghiêm.

Báo cáo Chủ tịch UBND TP, đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết, trong đợt này, lượng khách trong các ngày sẽ tăng lên khoảng 200% so với ngày thường. Lượt xe trung bình khoảng hơn1000 xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc. Tất cả các xe đều được dán mã QR Code, hành khách phải khai báo y tế mới được lên xe.

Chủ tịch UBND TP nêu rõ, với lưu lượng người đổ về Thủ đô sau dịp nghỉ lễ (trong đó có nhiều người về từ vùng có dịch) là nguy cơ lây lan dịch bệnh rất đáng lo. Vì vậy các bến xe trong dịp này phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của TP, phải đảm bảo giãn cách, phân luồng, thực hiện nghiêm khai báo y tế.

“TP cũng đã có Công điện 06 về việc tạm dừng hoạt động hàng quán vỉa hè. Đây cũng là giải pháp để hạn chế dịch bệnh lây lan trong dịp này. Chúng ta phải quyết liệt trong những ngày này, không để dịch bệnh lọt vào TP. Kiểm soát nhanh rồi nới lỏng dần dần”, Chủ tịch UBND TP nói.

Tại chung cư Dolphin Plaza (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ông Ngọc Anh ghi nhận Ban quản lý tòa nhà đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài việc đo thân nhiệt, sát khuẩn ngay từ cổng tòa nhà, ở đây còn tổng hợp các chỉ đạo của Trung ương và TP thành tài liệu để ngay cổng thang máy để người dân biết, nắm bắt.

