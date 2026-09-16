Ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười và kịch bản lừa hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư

Liên quan đến vụ án, CQĐT đề nghị truy tố 12 bị can khác cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả, trong đó có 5 người là cựu Phó TGĐ Công ty CP Triệu Nụ Cười.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu Nụ Cười (trụ sở chính tại Khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội). Ông Hồ Quốc Thân trực tiếp đứng tên người đại diện theo pháp luật và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Khoảng cuối năm 2023, ông Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS).

Theo CQĐT, ông Thân thành lập công ty Triệu Nụ Cười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử (QFS) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Để phục vụ cho hoạt động của công ty, đầu năm 2024, Hồ Quốc Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó TGĐ. Ông Thân cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử có giá trị quy đổi từ 3,5- 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng.

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét Công ty CP Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân làm Tổng GĐ. Ảnh: Y.H.

Nhà đầu tư sập "bẫy lừa"

Tháng 4/2024, để thu hút nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, bị can Hồ Quốc Thân và 5 cựu Phó TGĐ đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Đáng chú ý, trong buổi họp zoom ngày 26/6/2024, theo chỉ đạo của Hồ Quốc Thân, Đặng Đỗ Thu Nga (nguyên Phó TGĐ) đã lên kịch bản, dẫn chương trình và cùng một số Phó TGĐ khác giới thiệu, quảng bá về đồng tiền lượng tử QFS TNCVN.

Kịch bản của bà Nga có nội dung: “...Triệu Nụ Cười là tập đoàn có sứ mệnh an sinh được tiếp cận dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia. Trong đó, Triệu Nụ Cười là tập đoàn được lựa chọn trong số nhiều doanh nghiệp.

Dòng vốn được tiếp nhận, 70% sẽ tập trung vào an sinh xã hội. Sứ mệnh của Triệu Nụ Cười là an sinh và yêu thương. Các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn sẽ được tái cấu trúc, tăng cơ hội việc làm cho nhân viên.

Chủ tịch Hồ Quốc Thân có chương trình "trợ duyên" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian từ 13-30/6. Trong thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn và đang vay ngân hàng. Triệu Nụ Cười có sứ mệnh tiếp cận dòng vốn di sản thế giới giúp các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn này…”.

Bà Nga còn viết kịch bản rằng: “Xu hướng sắp tới đó là tiền lượng tử là đồng tiền chung của toàn thế giới, tiền lượng tử trung hòa giữa tiền giấy và tiền điện tử… Và tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai, do lạm phát và tiền giả nên sẽ không dùng tiền giấy nữa…”.

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty CP Triệu Nụ Cười, bị can Hồ Quốc Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm.

Lợi ích của Thẻ An sinh được quảng bá như sau: Khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, ông Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.

Kết luận điều tra cho thấy, với chính sách và sự truyền thông, quảng bá như trên, ông Thân và đồng phạm thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS. Số tiền thu được từ việc bán đồng QFS được xác định là hơn 33 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ của bị can Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.