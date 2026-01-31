Ô tô lao xuống suối khiến 4 người thương vong

Sáng 31/1, ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 20h ngày 30/1, tại tuyến đường liên thôn xã Quy Mông xảy ra vụ ô tô chở 4 người lao xuống suối. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh D.K.T. (SN 1980) điều khiển ô tô BKS 21C-087.xx, trên xe chở theo chị T.T.T. (SN 1982), anh T.V.T. (SN 1978) và anh T.D.T. (SN 1984, cùng trú tại thôn Minh An, xã Quy Mông). Khi xe di chuyển từ đường tỉnh 166 về khu vực đường liên thôn Quyết Tiến, thuộc xã Quy Mông, thì bị mất lái, lao xuống suối sâu bên đường, tự gây tai nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh T.V.T. tử vong tại hiện trường. Anh D.K.T. bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Những người còn lại trên xe bị thương, đang được theo dõi sức khỏe.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.