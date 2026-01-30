Không thắt dây an toàn trên xe khách, cả tài xế và hành khách đều bị xử phạt

Ngày 27/1, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản hàng chục trường hợp xe khách giường nằm, ghế ngồi vi phạm quy định về thắt dây an toàn. Đáng chú ý, nhiều hành khách bị xử phạt trực tiếp, với mức tiền từ 350.000 – 400.000 đồng, phạt từ 800.000 – 1 triệu đồng đối với tài xế chở người không thắt dây an toàn khi xe đang chạy.

Nhiều hành khách trên xe không thắt dây an toàn bị xử phạt. Ảnh: C08.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ, bởi lâu nay vẫn tồn tại suy nghĩ rằng hành khách đi xe khách chỉ cần mua vé, còn trách nhiệm an toàn giao thông thuộc về tài xế hoặc nhà xe. Việc người ngồi trên xe cũng bị xử phạt vì không thắt dây an toàn khiến không ít người cho rằng đây là quy định “mới” hoặc “siết chặt bất thường”.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, luật sư - ThS Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, đây không phải là quy định mới, mà là việc thực thi nghiêm các quy định đã được pháp luật xác lập rõ ràng.

“Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rất cụ thể: cả người lái xe và người được chở trên xe ô tô đều có nghĩa vụ thắt dây đai an toàn tại những vị trí có trang bị. Nghĩa vụ này mang tính bắt buộc, không phân biệt là đi xe cá nhân hay xe khách”, luật sư Giang nhấn mạnh.

Theo luật sư Hương Giang, việc xử phạt trực tiếp hành khách là phù hợp với tinh thần của pháp luật, nhằm chấm dứt quan niệm lâu nay rằng “đi xe khách thì không cần cài dây an toàn”. Thực tế, phần lớn các xe khách hiện nay, kể cả xe giường nằm, đều đã được trang bị dây đai an toàn theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

“Khi phương tiện đã có dây an toàn, thì người ngồi tại vị trí đó bắt buộc phải sử dụng. Không có ngoại lệ cho lý do ‘đi đường dài cho thoải mái’ hay ‘ngồi xe khách nên không cần thắt dây an toàn’”, luật sư Hương Giang phân tích.

Ths.Ls Hoàng Thị Hương Giang.

Cũng theo luật sư Hương Giang, quy định xử phạt song song cả tài xế và hành khách nhằm đặt đúng trách nhiệm cho từng chủ thể tham gia giao thông. Tài xế có trách nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn hành khách, trong khi bản thân mỗi hành khách phải tự ý thức bảo vệ an toàn cho chính mình.

“Thắt dây an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt, mà quan trọng hơn là để giảm thiểu nguy cơ chấn thương, tử vong khi xảy ra tai nạn, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có tốc độ lưu thông lớn”, luật sư Hương Giang nói.

