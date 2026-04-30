Ô tô lao xuống mương nước trong đêm, tài xế bị mắc kẹt

Sự kiện: Thời sự

Chiếc xe ô tô bị lật ngửa dưới mương nước trong đêm. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phát hiện tài xế vẫn còn tỉnh táo bên trong xe.

Công an TP Hải Phòng cho biết, vào lúc 00h10 cùng ngày 30/4, xe ô tô BKS 15K - 804.xx lao xuống mương nước tại thôn Hạ Câu, xã An Quang.

Hiện trường xe ô tô lao xuống mương nước.

Hiện trường xe ô tô lao xuống mương nước.

Công an TP Hải Phòng điều động 1 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị lật ngửa dưới mương nước, có một người đàn ông còn sống ở bên trong. Người này được xác định là anh L.T.M. (SN 2005, trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng), là người lái chiếc xe. Rất may, anh M. được đưa tới Trung tâm Y tế An Lão cấp cứu và không nguy hiểm đến tính mạng.

Tài xế ô tô may mắn được lực lượng chức năng cứu sống khi đang mắc kẹt trong ô tô.

Tài xế ô tô may mắn được lực lượng chức năng cứu sống khi đang mắc kẹt trong ô tô.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

-30/04/2026 17:53 PM (GMT+7)
