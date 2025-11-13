Cho bạn mượn xe máy rồi tai nạn chết người, nam sinh bị khởi tố

Trước đó, tối 7/10, Dũng cho bạn là Đỗ Mạnh D. (SN 2010, học sinh Trung tâm GDNN – GDTX Văn Bàn) mượn xe máy BKS 24V1-239.11 để đi đón Hoàng Nam C. (SN 2010).

Quá trình tống đạt quyết định được thực hiện dưới sự chứng kiến của mẹ bị can, người đại diện hợp pháp.

Cả hai sau đó đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và bị ngã xe dẫn đến C. bị chấn thương sọ não và tử vong ngày 10/10.

Xét tính chất vụ việc, Hoàng Trung Dũng đã đủ 16 tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định.

Đối với Đỗ Mạnh D. do chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng sẽ bị xem xét xử lý bằng hình thức phù hợp.