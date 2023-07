“Ổ bão” Thái Bình Dương xuất hiện cơn bão có tên Doksuri

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (21/7), áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, cơn bão có tên quốc tế là Doksuri (do Hàn Quốc đề cử, có nghĩa là chim ưng). Đây là cơn bão thứ 5 trên khu vực “ổ bão” Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2023.

Dự báo quỹ đạo bão Doksuri sau 3 ngày của các nước hiện còn phân tán, khả năng đi vào Biển Đông là thấp. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Việt Nam lưu ý vẫn cần theo dõi thêm.

Bão Doksuri là cơn bão thứ 5 năm 2023 xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương. Ảnh minh họa

Lần gần nhất, cơn bão có tên Doksuri đổ bộ vào Việt Nam là tháng 9/2017, cơn bão số 10 năm đó. Ngày 15/9, khi áp sát các tỉnh ven biển miền Trung, bão Doksuri mạnh lên tới cấp 13, gió giật cấp 15.

Với cấp độ như vậy, bão số 10 là cơn bão đầu tiên ở Việt Nam được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra mức cảnh báo cấp độ 4 (màu đỏ), tiệm cận mức thảm họa (cấp độ 5).

Bão số 10 đổ bộ vào miền Trung đã làm 123 người chết và mất tích, 342 người bị thương, hơn 3.500 nhà bị sập, ngập lụt; hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả, hư hại nhiều công trình đê điều, giao thông… Tổng thiệt hại ước tính trên 22.680 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD).

Trước đó, ngày 18/7, cơn bão số 1 năm 2023 (tên là Talim) đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) – nơi tiếp giáp với biên giới Việt – Trung. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), trung bình mỗi năm trên Trái Đất xuất hiện khoảng 86 cơn bão, trong đó 46 cơn xếp hàng “bão nhiệt đới”, khoảng 20 cơn còn lại đạt sức mạnh của một “siêu bão nhiệt đới”, đạt cường độ ít nhất là Cấp 3 (sức gió từ 178-208 km/h) trên thang bão Saffir-Simpson. Lưu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (trong đó có Biển Đông) là lưu vực bão hoạt động mạnh nhất, được coi là "ổ bão" khi chiếm gần 1/3 tổng số bão nhiệt đới trên Trái Đất. Ở đây cũng nổi tiếng là nơi sinh ra những siêu bão dữ dội nhất hành tinh.

