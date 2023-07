Bão số 1 vừa tan, Biển Đông khả năng sắp hứng thêm bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1 Talim, đêm qua và sáng nay (19/7), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/7 đến 8h ngày 19/7 có nơi trên 50mm như: Đông Lai (Hòa Bình) 64.3mm, Nậm Mười (Yên Bái) 69mm, Sa Pa (Lào Cai) 59mm, Hồng An (Cao Bằng) 81.1mm, Cổ Lũng (Thanh Hóa) 88mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 151.8mm,…

Biển Đông có khả năng hứng 1-2 cơn bão trong tháng 7/2023. Ảnh minh họa: TPO

Dự báo, trong ngày và đêm nay (19/7), ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày và đêm 20/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Như vậy, đến hiện tại, bão số 1 Talim đã không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tâm bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giáp với biên giới Việt-Trung trưa ngày 18/7.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, bão số 1 hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, không phải cơn bão độc lập nên ngoài gây mưa trong thời điểm bão vào đất liền, còn tiếp tục gây mưa sau hoàn lưu bão. Do đó, Bắc Bộ và 1 phần Bắc Trung Bộ còn mưa tiếp tục trong 1-2 ngày sau khi bão đổ bộ.

“Không loại trừ khả năng trên dải hội tụ nhiệt đới sau cơn bão số 1 vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2 trên Biển Đông”, ông Hưởng nhận định.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 7/2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ tháng 7 - 9, có khoảng 6 - 8 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 2 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, những năm chịu ảnh hưởng của El Nino là những năm có các cơn bão mạnh, đường đi phức tạp, mưa lớn xảy ra cực đoan.

