Nữ TikToker chê bai bánh mì lên tiếng về phát ngôn gây phẫn nộ

Trưa 5-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nữ TikToker H.L. đã chia sẻ về câu chuyện chê bánh mì, đang gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Clip nữ TikToker hơn 3 triệu follower chê bai bánh mì đang lan truyền trên mạng xã hội

Theo TikToker H.L., cô làm clip trên trong bối cảnh bản thân đang hết tiền và nhớ tới bánh mì nên mua về ăn. Trong lúc ăn, nữ TikToker cảm giác bản thân ăn bánh mì nhìn không được sang trọng, lịch sự, trông rất xấu nên có sao nói vậy.

Nữ TikToker hơn 3 triệu follower cho rằng bản thân cô không có ý công kích bánh mì hay quán bán bánh. Tuy nhiên, cô thừa nhận thông qua lời nói của mình mọi người cảm nhận rằng nữ TikToker đang chê người nghèo hèn, khổ cực mới ăn bánh mì.

"Lúc nào đói, hết tiền thì em ăn bánh mì chứ không chê. Em nói không chuẩn mực chứ không nói ai nghèo khổ mới ăn món đó" - TikToker H.L. phân trần.

Lý giải về việc khóa bình luận trong một số clip đăng trước đó, H.L. cho rằng nhiều người hiểu sai sự thật nên công kích cô trên mạng xã hội. Việc khóa bình luận để mọi người không bàn luận thêm, ảnh hưởng đến người khác. Hiện cô đang tạm dừng mọi công việc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng cô có lời gì muốn chia sẻ với cộng đồng mạng, TikToker H.L. nói: "Những lời cần xin lỗi về những phát ngôn không chuẩn mực em đã có lời rồi. Còn những người chưa hiểu rõ thì em không biết nói gì hết".

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip của nữ TikToker H.L. chê bai bánh mì.

Trong đoạn clip, nữ TikToker có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội nói: "Tại sao đó giờ mọi người không thấy mình ăn bánh mì. Trong suy nghĩ của mình, bánh mì chỉ lúc nào đói khát, khổ cực mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì rất là khổ. Hôm nay mình hết tiền nên mình sẽ ăn bánh mì".

Vừa nói, nữ TikToker liền cắn hai miếng bánh mì nhưng nhả ra ngay vì cho rằng không có gia vị.

Sau đó, nữ TikToker vừa ăn vừa tỏ thái độ chê bai: "Đúng là ăn bánh mì cảm giác nó khổ thật đấy", "Cho dù ăn ở nhà hàng vẫn khổ"…

Hầu hết các ý kiến bình luận đều chỉ trích nữ TikToker khi chê bai một món ăn phổ biến ở Việt Nam, lọt vào top món ăn ngon nhất thế giới, có trong từ điển Oxford như một danh từ riêng, được đánh giá "loại sandwich ngon nhất thế giới".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bình luận cho rằng nữ TikToker có biểu hiện chê bai một bộ phận người dân ăn bánh mì và đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

Sau khi ẩn clip và đăng bài xin lỗi, cộng đồng mạng tiếp tục phẫn nộ và kêu gọi mọi người tẩy chay.