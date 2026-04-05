Nữ TikToker gây phẫn nộ khi chê bánh mì "chỉ đói khát, khổ cực mới ăn"

Tối 4-4 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của nữ TikToker với hơn 3 triệu lượt follow có tên là H.L. chê bai bánh mì đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip, nữ TikToker có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội nói: "Tại sao đó giờ mọi người không thấy mình ăn bánh mì. Trong suy nghĩ của mình, bánh mì chỉ lúc nào đói khát, khổ cực mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì rất là khổ. Hôm nay mình hết tiền nên mình sẽ ăn bánh mì".

Vừa nói, nữ TikToker liền cắn hai miếng bánh mì nhưng nhả ra ngay vì cho rằng không có gia vị.

Sau đó, nữ TikToker vừa ăn vừa tỏ thái độ chê bai: "Đúng là ăn bánh mì cảm giác nó khổ thật đấy", "Cho dù ăn ở nhà hàng vẫn khổ", "Cần thêm một cái nước gì đó chan lên, quá dở"…

Sau khi ăn được mấy miếng bánh mì với hàng loạt lời chê bai, nữ TikToker đã bỏ ổ bánh mì.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến bình luận đều chỉ trích nữ TikToker khi chê bai một món ăn phổ biến ở Việt Nam.

Một ý kiến bình luận: "Bánh mì Việt Nam đã lọt vào top món ăn ngon nhất thế giới. Du khách nước ngoài tới Việt Nam đều trầm trồ trước món ăn này".

Một số ý kiến chỉ ra rằng bánh mì Việt Nam đi vào từ điển Oxford như một danh từ riêng, được đánh giá "loại sandwich ngon nhất thế giới".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bình luận cho rằng nữ TikToker có biểu hiện chê bai một bộ phận người dân ăn bánh mì và đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

Đoạn clip hiện đã được ẩn trên trang của nữ TikToker nhưng nhiều tài khoản mạng xã hội đã tải về và hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trên một tài khoản được cho là tài khoản phụ của nữ TikToker đã đăng tải lời xin lỗi. Cô cho biết: "Vừa qua, mình có đăng tải một video nói về chủ đề bánh mì. Thật lòng lúc đó mình chỉ chia sẻ với tâm lý vô tư và chưa suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên, sau khi đọc được những bình luận góp ý từ mọi người, mình đã xem xét lại và chủ động ẩn video đó".

Chủ tài khoản cũng thừa nhận, phát ngôn của bản thân không chuẩn mực, tạo ra nội dung không tốt và làm nhiều người cảm thấy khó chịu.

"Không phải do mọi người hiểu sai mà là do cách nói của mình quá là vô duyên và kém tinh tế. Mình thực sự hối lỗi và mong mọi người có thể bao dung, tạo cơ hội cho mình để sửa sai" - cô viết.

Nữ TikToker cho rằng đây là bài học đắt giá để cô rút kinh nghiệm sâu sắc. Từ nay về sau cô sẽ cẩn trọng và chỉn chu hơn trong từng lời ăn tiếng nói khi đưa lên mạng.

"Mình biết là dù cố tình hay cố ý thì sai vẫn là sai. Mình nên ý thức được là video của mình sẽ có thể được bạn bè quốc tế nhìn thấy. Một lần nữa, mình xin thành thật xin lỗi những người đã yêu mến mình và những ai đã phải phiền lòng vì phát ngôn thiếu sót vừa qua" – TikToker H. L. viết.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng tiếp tục phẫn nộ với lời xin lỗi này và kêu gọi mọi người tẩy chay.