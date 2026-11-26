Ngày 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, liên quan tới vụ "nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội mất liên lạc sau khi đưa bạn về", bà Nguyễn Thị N. (SN 1976, bác ruột và là người trực tiếp nuôi dưỡng) cho biết cháu Đ.T.T.A. đã trở về nhà an toàn vào sáng cùng ngày.

Nữ sinh Đ.T.T.A. đã về nhà an toàn. Ảnh: CACC

Theo bà N., sau khi nhận được tin nhắn từ những đối tượng giả mạo, yêu cầu chuyển 40 triệu đồng tiền chuộc cháu A., bà đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, tìm kiếm và xác định được nơi cháu đang ở.

“Cháu không đi đâu xa mà chơi tại nhà một người bạn học khác lớp trên địa bàn. Ban đầu, người bạn này giấu, nói với tôi rằng A. không ở nhà mình. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đến làm việc, người bạn này đã thừa nhận A. đang ở đó”, bà N. kể.

Bà N. cho biết thêm, qua xác minh, cơ quan công an làm rõ tin nhắn đòi tiền chuộc không phải do người bạn đang cho A. ở nhờ thực hiện. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã đưa cháu A. về nhà an toàn.

Trước đó, tối 25/11, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc nữ sinh Đ.T.T.A. (SN 2011, trú tại xã Ứng Hòa) rời khỏi nhà từ sáng 24/11 nhưng chưa trở về. Gia đình đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin về cháu.

Theo bà N., A. sống cùng bà từ nhỏ sau khi mẹ qua đời. Trước thời điểm nữ sinh rời khỏi nhà, gia đình không xảy ra mâu thuẫn hay có chuyện gì bất thường. Bà cũng không hiểu lý do vì sao cháu đột ngột mất liên lạc.

Việc cháu gái bất ngờ mất liên lạc khiến bà N. cùng các thành viên trong gia đình vô cùng lo lắng. Trong cuộc trao đổi trước đó với phóng viên, người bác ruột đã bật khóc khi nhắc đến cháu.