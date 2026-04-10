Nữ sinh bị dây điện quấn vào cổ trên đường đi học về

Ngày 10/4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tình trạng bệnh nhân là nữ sinh gặp chấn thương do vướng dây điện giữa đường hiện đã ổn định.

Nữ sinh nhập viện điều trị sau khi bị dây điện giăng ngang đường siết vùng cổ.

Trước đó, em L.T.T.N. (SN 2008, trú phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều vùng cổ, vùng đầu. Bệnh nhân là học sinh cấp 3 trên địa bàn, quá trình di chuyển trên tuyến đường Trương Pháp bằng xe máy điện không may bị vướng vào sợi dây điện giăng ngang đường.

"Vào buổi trưa, em cùng bạn điều khiển xe điện trên đường đi học về. Do nắng to, chói nắng nên em không thấy dây điện chùng xuống thấp rồi bị vướng vào cổ, ngã xe ra đường. Khi đó em lăn ra giữa đường, có ô tô đang đi tới may mà họ tránh kịp", em N. trình bày.

Bà Hồ Thị Nhung, mẹ nữ sinh này cho biết, sau vụ tai nạn bà thông báo sự việc tới điện lực. Sau khi kiểm tra, xác định đây là dây điện của người dân tự ý đấu nối chưa tìm được người thực hiện.

Theo bác sĩ Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, sau thời gian điều trị, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, cải thiện tốt, chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.