Bà Nguyễn Thị Như Loan nghẹn giọng nói lời sau cùng, nộp thêm 50 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử, hôm nay (10/4), phiên sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) bước vào phần tuyên án. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những gì đã xảy ra và khẳng định bản thân không cố ý làm sai hay vì động cơ vụ lợi cá nhân.

Bị cáo Loan cho rằng sai lầm của mình xuất phát từ sự chủ quan và tin tưởng vào Sở Kế hoạch và Đầu tư khi cơ quan này xác nhận Công ty TNHH Phú Việt Tín sở hữu 80% cổ phần của dự án 39-39B Bến Vân Đồn; đồng thời, khi ký hợp đồng mua, bị cáo đã nộp thuế đầy đủ. Nghẹ giọng, bà Loan nói: “Tôi không thể ngờ, vì hạn chế hiểu biết của mình mà dẫn đến vướng vòng lao lý như hôm nay”.

Bà Loan trình bày, trong suốt quá trình điều tra, xét xử, bị cáo luôn hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo trung thực, không quanh co, chối tội. Khi nhận thức được sai phạm, bản thân bị cáo và công ty đã cố gắng khắc phục hậu quả trước khi bị khởi tố để thể hiện thiện chí.

Đồng thời, bà Loan gửi lời xin lỗi đến cán bộ, nhân viên Công ty Quốc Cường Gia Lai và 4.200 cổ đông vì đã làm ảnh hưởng đến “máu thịt” của các cổ đông. Bị cáo cũng xin đính chính về số tiền 297 tỷ đồng được cho là hưởng lợi từ việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Theo bị cáo, số tiền này là Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng, chứ không phải cá nhân bị cáo.

Cuối cùng, bà Loan mong HĐXX xem xét cho mình được hưởng mức án như đề nghị của VKS, bởi bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự. Hiện công ty rất cần sự điều hành của bị cáo để hoàn thành các dự án mà bị cáo và nhân sự đã ấp ủ suốt nhiều năm qua.

Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Như Loan mức án 24-30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công ty Quốc Cường Gia Lai và cá nhân bà Nguyễn Thị Như Loan đã tự nguyện nộp lại hơn 234 tỷ đồng, là số tiền doanh nghiệp hưởng lợi từ việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Loan tiếp tục nộp thêm 50 tỷ đồng.

Các bị cáo khẩn thiết xin được hưởng khoan hồng

Bày tỏ nhận thức được sai phạm, bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) cho rằng bản thân quá tin tưởng vào Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín), nên đã chỉ đạo cấp dưới giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai người này.

Bị cáo nhận toàn bộ trách nhiệm và xin HĐXX xem xét khoan hồng cho các thuộc cấp cũ, bởi đa số những người này đều trên 60 tuổi, không còn gây nguy hiểm cho xã hội.

Nói về sức khỏe, bị cáo Thung cho biết: “Cá nhân tôi đã có 10 năm chiến đấu ở chiến trường, nay tuổi cao, mắc 3 bệnh nguy hiểm. Theo tiên lượng của bác sĩ, tôi không thể rời bệnh viện quá 30 phút. Tôi xin được tạo điều kiện để đi chữa bệnh”.

Tỏ ra hối hận về những sai phạm đã gây ra, bị cáo Đặng Phước Dừa bày tỏ rất đau xót khi hành vi của mình khiến gia đình suy sụp, công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bị cáo mong HĐXX xem xét để sớm được trở về với gia đình.

Các bị cáo khác cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi sai phạm và mong HĐXX xem xét cho họ được hưởng sự khoan hồng.