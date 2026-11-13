Nữ du khách tiết lộ bất ngờ phía sau bức thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng

Nữ du khách bất ngờ và xúc động khi nhận bức thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng

Tối 12/11, chị Vũ Thị Mai (ở Hà Nội) không khỏi xúc động và vui mừng khi cầm trực tiếp lá thư cảm ơn của ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, sau khi xem những thước phim về tỉnh Cao Bằng do chị Vũ Thị Mai đăng trên Facebook, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã gửi thư cảm ơn và giao ngành văn hóa, du lịch liên hệ để xin phép sử dụng một số hình ảnh phục vụ quảng bá địa phương.

Hình ảnh đồi cỏ cháy trong clip do chị Vũ Thị Mai đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: NVCC

Trong thư, ông Lê Hải Hòa viết: “Cảm ơn bạn đã dành thời gian đến Cao Bằng, khám phá và ghi lại những hình ảnh đẹp về vùng đất này. Có những cảnh sắc rất quen thuộc với chúng tôi, nhưng qua góc máy của bạn lại trở nên thật đặc biệt. Tôi tin rằng nhiều người sau khi xem video sẽ muốn một lần đến Cao Bằng để tận mắt ngắm nhìn và trải nghiệm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, địa phương có nhiều cảnh đẹp, nhiều nét văn hóa thú vị và những con người mến khách nhưng vẫn còn không ít nơi chưa được nhiều người biết đến. Ông mong chị Mai tiếp tục chia sẻ những thước phim và trải nghiệm để có thêm du khách biết đến, lựa chọn Cao Bằng cho các chuyến đi.

Thư cảm ơn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gửi chị Vũ Thị Mai. Ảnh: NVCC

“Nếu có dịp, tôi rất vui được gặp bạn, cùng uống chén trà và nghe bạn chia sẻ những cảm nhận về Cao Bằng, cả những điều bạn thấy đẹp và những điều địa phương cần làm tốt hơn để du khách có trải nghiệm trọn vẹn hơn” - ông Lê Hải Hòa bày tỏ trong thư.

Chia sẻ với PV Dân Việt về cảm xúc sau khi nhận được thông tin về bức thư, chị Mai cho biết, ban đầu chưa tin đây là lời cảm ơn thực sự từ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Khoảng 23h đêm ngày 11/11, một người chủ động nhắn tin cho chị qua Facebook, giới thiệu là Chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng. Do những tin nhắn trước thường nằm trong mục spam, chị không chú ý. Sau khi người này gửi thông tin cá nhân, số điện thoại và một số giấy tờ để xác minh, chị mới bắt đầu nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện, người này thông báo Chủ tịch tỉnh muốn đích thân gửi thư cảm ơn cho chị. Khoảng 15 phút sau khi hỏi thông tin cá nhân, chị nhận được bức thư.

Chị Mai tạo dáng bên cảnh đẹp non nước Cao Bằng. Ảnh: NVCC

“Khi đó, tôi vẫn chưa tin đó là thư thật. Ban đầu, tôi nghĩ có thể chỉ là một bản scan hoặc văn bản đánh máy thông thường. Đến sáng hôm sau, tôi đăng tải lên trang cá nhân để hỏi mọi người, bởi cũng không nghĩ có ai dám mạo danh đến cả Chủ tịch tỉnh” - chị Mai kể.

Bài đăng của chị Mai sau đó nhận được sự chú ý từ dư luận. Chị liên tục nhận được cuộc gọi từ đại diện các sở, ngành, địa phương ở Cao Bằng và các cơ quan báo chí để xác minh. Khi nhiều người xác nhận đây thực sự là thư của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, chị mới tin tưởng và đọc kỹ nội dung.

Đánh thức tiềm năng, lan tỏa giá trị đích thực của non nước Cao Bằng

Theo chia sẻ từ chị Mai, chị không nghĩ câu chuyện lại lan truyền rộng rãi đến vậy. Khi xác minh lá thư là thật và đọc kỹ từng câu chữ, chị cảm nhận được sự tinh tế và chân thành của vị Chủ tịch tỉnh. Thay vì lối hành văn trịnh trọng, hình thức, bức thư mở đầu bằng lời “chào bạn" đầy gần gũi cùng lời hẹn uống trà thân mật nếu có dịp gặp mặt.

Chị Mai cho biết vẫn còn hai địa điểm đặc biệt muốn quay lại. Đầu tiên là thác Bản Giốc, nơi chị chưa có điều kiện sử dụng flycam để ghi lại toàn cảnh. Tiếp đó là một hồ nước có cảnh sắc mùa lá đỏ, dự kiến đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 12. Ảnh: chụp màn hình

“Tôi thấy đây như một sự cởi mở như một người anh hơn là một lãnh đạo cấp cao khiến tôi vô cùng xúc động và trân quý. Tôi đặc thấy vui khi thấy cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi bức thư này. Dù không phải là người con của Cao Bằng, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh vẫn luôn tâm huyết và mong muốn góp phần quảng bá du lịch địa phương đi xa hơn. Với tôi, việc bản thân dành thời gian quay clip chỉ là một hành động nhỏ, nhưng việc lãnh đạo tỉnh dành thời gian viết thư phản hồi mới thực sự đáng quý và khiêm tốn” - chị Mai bày tỏ.

Khi được hỏi liệu có vui khi clip trở nên viral hay không, chị Mai bày tỏ mình cảm thấy khá bình thường vì trước đó cũng có nhiều video đạt lượt xem cao. Tuy nhiên, chính hành động hồi đáp của Chủ tịch tỉnh đã làm cho câu chuyện trở nên ý nghĩa và nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Chị kỳ vọng qua sự việc này, vẻ đẹp của non nước Cao Bằng sẽ được đông đảo du khách biết đến như đúng giá trị vốn có.

Chị Mai cho biết vẫn còn hai địa điểm đặc biệt khiến chị muốn quay lại Cao Bằng. Đầu tiên là thác Bản Giốc, nơi chị chưa có điều kiện sử dụng flycam để ghi lại toàn cảnh. Tiếp đó là một hồ nước có cảnh sắc mùa lá đỏ, dự kiến đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 12.

Ngoài ra, trong chuyến đi Trùng Khánh vừa qua, chị cũng chưa ghi lại được khoảnh khắc bình minh như mong muốn do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

“Chắc chắn tháng 12 tôi sẽ quay lại Cao Bằng. Không phải vì lời mời gặp Chủ tịch tỉnh mà bởi vẫn còn những địa điểm chưa khám phá được, những cảnh quay chưa thực hiện như mong muốn” - chị Mai chia sẻ và khẳng định quay phim, chụp ảnh và ghi lại những hình ảnh đẹp là mục đích chính trong mỗi chuyến đi. Chị không đặt nặng việc trở thành KOL, KOC hay quảng bá tour, tuyến du lịch.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, bức thư là tình cảm cá nhân ông muốn gửi lời cảm ơn tới nhà sáng tạo nội dung Vũ Thị Mai vì đã góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng. Qua góc nhìn của chị, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, sự mến khách của con người cũng như những vùng đất còn ít người biết đến tại Cao Bằng đã được lan tỏa mạnh mẽ và đẹp hơn.