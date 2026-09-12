Gần 9.000 người chung tay hơn 2 tỷ đồng giúp cô giáo mất một chân sau khi cứu cháu bé 2 tuổi

Sáng 12/9, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm, động viên, trao quà cho cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành).

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đến thăm, động viên cô Hiền.

Cô Hiền là người gặp nạn phải cắt một chân trong khi ngăn cháu bé 2 tuổi chạy ra khỏi cổng trường mầm non ở xã Nghĩa Hành (Nghệ An) trước đó vào hôm 28/8.

Từ một giáo viên mầm non hằng ngày chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ nhỏ, giờ đây cô giáo trẻ phải bước vào hành trình điều trị kéo dài và tập thích nghi với cuộc sống khi mất một chân.

Trước sự việc và hoàn cảnh đặc biệt của nữ giáo viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động các tổ chức, cá nhân thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh. Chỉ sau 3 ngày phát động, gần 9.000 lượt người đã gửi hơn 2 tỷ đồng chia sẻ với cô Hiền.

Bà Võ Thị Minh Sinh trao số tiền hơn 2 tỷ đồng đến cô giáo Hiền.

“Đây là tình cảm, sự sẻ chia rất lớn của các tổ chức, cá nhân dành cho cô Hiền. Sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để cô vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước”, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chia sẻ.

Tại buổi thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An động viên cô Hiền giữ tinh thần lạc quan, tập trung điều trị, từng bước phục hồi sức khỏe. Phần quà trao tận tay nữ giáo viên không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm của đông đảo người dân dành cho một người đã gặp nạn trong lúc cố gắng bảo vệ trẻ.

Những ngày qua, câu chuyện về cô giáo trẻ không may bị tai nạn nghiêm trọng khi ngăn một cháu bé chạy ra đường nhận được sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp, phụ huynh và người dân. Nhiều lời động viên được gửi đến nữ giáo viên, mong cô vượt qua cú sốc, sớm ổn định sức khỏe và có thêm nghị lực cho chặng đường phía trước.

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên trao số tiền 90 triệu đồng đến cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Cũng trong sáng 12/9, bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên (Nghệ An) đã cùng đoàn ra thăm cô giáo Hoàng Thị Hiền và thay mặt các cán bộ, nhân viên, giáo viên ở xã Kim Liên trao hỗ trợ 90 triệu đồng. “Mong cô Hiền có thêm động lực để tiếp tục điều trị và vượt qua khó khăn này”, bà Thuý chia sẻ.

Trước đó vào chiều 28/8, một bé 2 tuổi được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm (trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An) để làm quen trước khi nhập học. Khi chị gái rời đi, bé chạy ra khỏi trường. Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền đã chạy theo đưa trẻ lại khu vực an toàn. Trong quá trình di chuyển để ngăn trẻ tiếp tục ra đường, cô Hiền không may trượt ngã về phía đường giao thông và bị xe tải cán qua hai chân.

Trong thời gian tới, cô Hiền còn phải trải qua thời gian dài điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, cô được những người xung quanh sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trước khi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ sau đó phải cắt bỏ một chân của cô Hiền do vết thương hoại tử.

Bà Lê Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành cho biết, cô Hoàng Thị Hiền đã có 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Trong công việc, cô được đánh giá là người tận tâm, yêu trẻ, hòa đồng và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. “Hoàn cảnh gia đình cô Hiền rất khó khăn, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ khi xảy ra tai nạn, nhà trường luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ để cô có thêm điều kiện điều trị”, bà Hiền nói.

Cổng trường mầm non nơi xảy ra sự việc.