Nóng trong tuần: Hacker Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tống tiền

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Hacker Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tống tiền; "Nam Ok" - Youtuber, Tiktoker nổi tiếng tử nạn trong vụ xe con bị vò nát ở Bắc Ninh... là những tin nóng nhất tuần qua.

Hacker Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tống tiền

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam với Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, công an nhận đơn tố cáo về việc Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến các đường dây cờ bạc rồi tống tiền. Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Công an đã bắt giữ Khang ở TP Cần Thơ.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".

"Nam Ok" - Youtuber, Tiktoker nổi tiếng tử nạn trong vụ xe con bị vò nát ở Bắc Ninh

Vào khoảng 14h20 phút ngày 4/10, Nguyễn Văn Nam (hay còn gọi là Nam "Ok", một Youtuber, Tiktoker ở Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô mang BKS 98A-206.33 trên xe chở theo 5 người khác khi đi đến đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm của 2 lái xe. Tài xế xe tải âm tính với rượu và ma túy, còn đối với tài xế Nam đang chờ kết quả.

Công an Bắc Ninh cùng người dân lật chiếc xe tai nạn để cứu nạn nhân

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam ô tô con mang BKS 98A-206.33, do nam Youtuber điều khiển đã hết hạn đăng kiểm 5 tháng.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, hình ảnh xe mô tô do CSGT điều khiển đi sau xe ô tô màu đỏ do Youtuber nổi tiếng điều khiển, được lan truyền đúng là của đơn vị. Tuy nhiên, sự việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ATGT trên tuyến đường này.

Thời điểm này chiến sĩ CSGT đang đi làm nhiệm vụ được giao, không có chuyện truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô trên. Khi chiếc xe xảy ra TNGT, tổ công tác CSGT không có mặt tại hiện trường, không chứng kiến vụ việc này.

Tỉnh Quảng Ngãi xác nhận ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 14 tỷ đồng cho người dân

Thời gian qua, có nhiều thông tin trái chiều liên quan hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lụt của một số nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương.

Cán bộ địa phương trực tiếp đếm tiền để đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao cho bà con bị thiệt hại do bão lũ ở Quảng Ngãi

Ngày 10/10, bà Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, văn bản xác nhận số tiền 14 tỉ đồng mà ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ cho người dân Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão lũ vào cuối tháng 11/2020 là do mình ký. Ngoài biên bản xác nhận này còn có đầy đủ danh sách những cá nhân được nhận tiền hỗ trợ.

Khởi tố vụ án liên quan việc cắt ghép lời đại tá Đinh Văn Nơi

Ngày 9/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” xảy ra tại tỉnh An Giang.

Từ ngày 4/10/2021, qua kiểm tra, rà soát trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đã đăng tải các tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nhiều lượt người theo dõi, thích, chia sẻ, bình luận với nội dung kích động chống lại Đảng và Nhà nước; xúc phạm danh dự, nhân phẩm lãnh đạo tỉnh An Giang.

Theo Công an tỉnh An Giang, một số kênh, trang mạng xã hội còn cố tình phát tán clip cắt ghép hình ảnh và nội dung bình luận vụ việc sai sự thật để tiếp tay cho kẻ phản động.

Ngày 3/10/2021 trên trang Facebook mà Công an tỉnh An Giang xác định là phản động, có tên là “Hoàng Dũng” (đang ở Mỹ) đã phát tán đoạn clip ghi âm cuộc điện thoại được cho là của Giám đốc Công an tỉnh An Giang với 1 cán bộ lãnh đạo về hưu.

Và Facebook "Hoàng Dũng" bình luận cho rằng có sự không đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa Giám đốc Công an tỉnh với người đứng đầu chính quyền địa phương là ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể cho rằng, ông Nơi ủng hộ đón người tự phát về từ vùng dịch, còn Chủ tịch UBND tỉnh thì không.

Công an tỉnh An Giang đã xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook “Hoàng Dũng” về file ghi âm là bịa đặt.

TP Thủ Đức cho phép các cơ sở kinh doanh gym, yoga, cắt tóc, gội đầu... hoạt động trở lại

Số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận trong nước là 839.662 ca nhiễm. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là 4.435 ca/ngày.

Tại TPHCM, UBND quận 7 giao cho Chủ tịch UBND 10 phường trên địa bàn quận tuyên truyền, vận động người dân đến tham gia luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ. UBND quận 7 cũng vừa kiến nghị thí điểm cho phép các cửa hàng ăn, uống được bán cho khách sử dụng tại chỗ với nhiều điều kiện đi kèm.

TP Thủ Đức cho phép các cơ sở kinh doanh gym, yoga, cắt tóc, gội đầu... hoạt động trở lại với điều kiện tối đa 50% công suất và không quá 10 người cùng một thời điểm.

Tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội thống nhất, từ ngày 10 đến 20/10 sẽ tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội – TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất. Tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội.

Tại Bạc Liêu, Kể từ 0h ngày 10/10/2021, toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch COVID-19.

