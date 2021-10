Nóng trong tuần: Tiết lộ không ngờ về nghi phạm chém hàng xóm ở TP.HCM

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Tiết lộ không ngờ về nghi phạm chém hàng xóm ở TP.HCM; Thiếu nữ 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Tiết lộ không ngờ về nghi phạm chém hàng xóm ở TP.HCM

Hiện trường vụ án và nghi phạm Trần Huy (ảnh nhỏ)

Chiều 26/9, người dân tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện phần đầu người trên mặt đường, cách đó không xa là phần thi thể nằm trong chuồng gà.

Thời điểm xảy ra vụ việc người dân chứng kiến nghi phạm cố thủ trong nhà nên trình báo công an. Lực lượng Công an phường Tân Hưng và Công an quận 7 sau đó có mặt khống chế nghi phạm đưa về trụ sở.

Nghi phạm gây án được xác định là Trần Huy (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông H.U.V (44 tuổi), hàng xóm của Huy.

Tại cơ quan công an, Huy khai có mâu thuẫn với ông V., giữa 2 người từng lời qua tiếng lại. Đối tượng sau đó dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi phân xác.

Theo người dân khu vực, cách đây không lâu, mẹ đối tượng Huy đã nhiễm COVID-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Đối tượng này cũng đã ly dị vợ.

Thiếu nữ 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm, 2 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt

Nguyễn Thị Xiêm và Hứa Văn Yên (ảnh nhỏ)

Ngày 23/9, ông V.V.H (SN 1976) và ông P.V.P (SN 1979) đến nhà nghỉ Sơn Vũ (xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) để mua dâm.

Tại đây, Nguyễn Thị Xiêm (SN 1981, nhân viên nhà nghỉ Sơn Vũ) là người trực tiếp trao đổi, thoả thuận việc mua bán dâm với giá 350.000đ/lượt. Sau khi thoả thuận xong, Xiêm bán dâm cho P., còn cháu L.P.A (SN 2006) bán dâm cho H.

Trong quá trình quan hệ tình dục, cháu A. bị tổn thương vùng kín dẫn tới mất máu phải vào Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Dũng đã tạm giữ hình sự đối tượng V.V.H để điều tra về hành vi "Mua dâm người dưới 18 tuổi" và Nguyễn Thị Xiêm về hành vi "Môi giới mại dâm".

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Yên Dũng tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Hứa Văn Yên (SN 2001, là bạn trai cháu L.P.A) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi". Trước đó, ngày 21/9, Hứa Văn Yên đến nhà nghỉ Sơn Vũ để thăm L.P.A. Tại đây, Yên đã quan hệ tình dục với bạn gái.

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 cha con thiệt mạng trong vụ hoả hoạn ở Tuyên Quang

Cháu B. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện

Rạng sáng 27/9, tại thôn Lập Thành, xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xảy ra vụ cháy tại nhà anh Nguyễn Hữu Diễn (SN 1973). Vụ cháy khiến anh Diễn và hai con gái của anh là các cháu L. (SN 2012) và T. (SN 2016) tử vong tại nhà. Cháu B. (SN 2013) bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Bước đầu tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu thập được thư tuyệt mệnh của anh Nguyễn Hữu Diễn.

Một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình, nhiều khả năng anh Diễn đã gây ra vụ cháy.

Trước đó, vào chiều 26/9, hai vợ chồng anh Diễn và chị X. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Chị X. muốn đi xe đạp vì không biết đi xe máy nên đã bảo Diễn đi sửa, nhưng người đàn ông này giấu đi và nói với vợ là đã bán. Sau đó, cuộc cãi vã biến thành xô xát, anh Diễn uống rượu say đã đánh vợ nhập viện.

Thẩm phán TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội tử vong tại phòng làm việc

Trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàng Mai, nơi có phòng làm việc phát hiện thi thể của thẩm phán Tạ Văn K.

Ngày 28/9, cán bộ TAND quận Hoàng Mai thấy cửa phòng làm việc của ông Tạ Văn K. (57 tuổi, thẩm phán TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội) đóng nhiều ngày và có mùi hôi bốc ra nên đã báo cơ quan chức năng kiểm tra.

Phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông K. tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể có dấu hiệu phân hủy.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hà Nội phối hợp với Viện pháp y Quân đội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu cho thấy nạn nhân tử vong vào ngày 24/9, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông K. treo cổ tự tử.

Nghi bị “cắm sừng”, chồng dùng dao sát hại vợ dã man trong phòng trọ

Thái đầu thú ngay sau khi sát hại vợ

Ngày 30/9, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên đã xảy ra vụ án mạng nghiệm trọng khiến 1 người tử vong.

Nghi phạm đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi Giết người là Lô Văn Thái (SN 1994), nạn nhân là chị L.T.H (SN 1999, cùng trú Thanh Chương, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Thái cùng vợ là chị H. thuê trọ tại xã Lập Lễ. Tối 29/9, sau khi đi làm về, Thái và chị H. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì Thái ghen tuông, nghi ngờ chị H. có tình nhân. Sau cuộc cãi vã, Thái bỏ ra ngoài uống rượu.

Đến 20h10 cùng ngày, Thái quay trở lại phòng trọ thì hai vợ chồng tiếp tục cãi vã. Trong lúc cãi vã, Thái đã dùng dao chém nhiều nhát vào người và cổ của chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thái đã đến trụ sở Công an xã Lập Lễ đầu thú.

