Tin tức 24h qua: Chiếc xe bị tai nạn do Youtuber Nam "Ok" điều khiển chưa được khám nghiệm

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Chiếc xe bị tai nạn do Youtuber Nam "Ok" điều khiển chưa được khám nghiệm; Mở hầm Hải Vân cho người dân hồi hương chạy xe máy qua... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chiếc xe bị tai nạn do Youtuber Nam "Ok" điều khiển chưa được khám nghiệm

Ngày 7/10, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị chưa khám nghiệm được chiếc xe ô tô Kia BKS 98A – 206.33 do Nguyễn Văn Nam, SN 2000, trú ở Tân Yên, Bắc Giang điều khiển bị tai nạn.

Nguyên nhân là do theo quy định, việc khám nghiệm phải có sự chứng kiến của bị hại/gia đình bị hại. Công an huyện đã liên hệ nhưng gia đình anh Nam đều cho rằng chưa đến được vì bận việc tang gia, cũng chưa xác nhận thời gian sẽ đến để chứng kiến việc khám nghiệm chiếc xe.

Công an Bắc Ninh cùng người dân lật chiếc xe tai nạn để cứu nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 14h20 phút ngày 4/10, Nguyễn Văn Nam (hay còn gọi là Nam "Ok", một Youtuber, ở Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô mang BKS 98A-206.33 trên xe chở theo 5 người khác khi đi đến đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm của 2 lái xe. Tài xế xe tải âm tính với rượu và ma túy, còn đối với tài xế Nam đang chờ kết quả.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam ô tô con mang BKS 98A-206.33, do nam Youtuber điều khiển đã hết hạn đăng kiểm được 5 tháng.

Mở hầm Hải Vân cho người dân hồi hương chạy xe máy qua

Đêm 6/10, CSGT phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng khác TP Đà Nẵng đã tổ chức cho dòng người hồi hương với hàng trăm xe máy chạy qua hầm.

Theo đó, dòng người về quê bằng xe máy chạy trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân, vừa qua giao lộ với đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu) sẽ tập trung lại. Sau đó, lực lượng CSGT dẫn đoàn chạy xuyên qua hầm dài 6 km này.

Dòng người vượt hầm đèo Hải Vân về quê

Khi dòng xe máy đã đảm bảo an toàn ra khỏi hầm thì bên này các ô tô mới được xuất phát vào hầm. Theo quy định, các xe không được mang theo bình xăng dự trữ, mỗi xe sẽ được đổ xăng đầy bình miễn phí tại nơi chờ qua hầm. Tại đây, rất nhiều đoàn tình nguyên viên cũng sẽ sửa xe như: căng sên, chỉnh đèn, kiểm tra máy… trước khi xuất phát.

Việc chạy xe máy qua hầm sẽ tiết kiệm thời gian và tránh được nguy hiểm so với đi đường đèo Hải Vân. Nếu dùng xe trung chuyển sẽ mất nhiều thời gian và không đảm bảo tốt nhất về phòng chống dịch.

Bán đấu giá dàn siêu xe trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ, niêm phong 13 xe ô tô, trong đó có nhiều nhãn hiệu sang trọng như Mercedes Benz, Porche có giá trị vài tỷ đồng, thậm chí có siêu xe Mercedes Benz G63 có giá trị lên tới hơn chục tỷ đồng. Đây đều là các tài sản được các đối tượng mua bằng nguồn thu nhập bất chính trong đường dây đánh bạc nói trên.

Dàn siêu xe đang được hoàn tất hồ sơ để bán đấu giá.

Ngày 7/10, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để tịch thu, bán đấu giá lô xe ô tô hạng sang là tang vật trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng này.

Quận 7, TPHCM đề nghị nghị thí điểm cho phép các cửa hàng ăn, uống bán tại chỗ

Ngày 7/10, Bộ Y tế công bố 4.147 ca nhiễm COVID-19 trong nước.

Tại TPHCM, UBND quận 7, TP.HCM đã có kế hoạch mở cửa hoạt động trở lại các loại hình hoạt động thể dục thể thao trong giai đoạn bình thường mới. UBND quận 7 giao cho Chủ tịch UBND 10 phường trên địa bàn quận tuyên truyền, vận động người dân đến tham gia luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ.

Bên cạnh đó, UBND quận 7 cũng vừa kiến nghị thí điểm cho phép các cửa hàng ăn, uống được bán cho khách sử dụng tại chỗ với nhiều điều kiện đi kèm.

Tại Đồng Nai, theo dự kiến từ ngày 9/10, người dân trong khu vực vùng xanh ra đường không cần giấy, nhiều hoạt động dịch vụ được mở lại.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quachiec-xe-bi-tai-nan-do-youtuber-nam-ok-dieu-khien-chua-duoc-kha...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quachiec-xe-bi-tai-nan-do-youtuber-nam-ok-dieu-khien-chua-duoc-kham-nghiem-502021710195816449.htm