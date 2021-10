Tin tức 24h qua: Công an An Giang khởi tố vụ án liên quan việc cắt ghép lời đại tá Đinh Văn Nơi

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 20:03 PM (GMT+7)

Công an An Giang khởi tố vụ án liên quan việc cắt ghép lời đại tá Đinh Văn Nơi; Bão số 7 không mạnh nhưng rất nguy hiểm... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an An Giang khởi tố vụ án liên quan việc cắt ghép lời đại tá Đinh Văn Nơi

Ngày 9/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” xảy ra tại tỉnh An Giang.

Từ ngày 4/10/2021, qua kiểm tra, rà soát trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đã đăng tải các tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nhiều lượt người theo dõi, thích, chia sẻ, bình luận với nội dung kích động chống lại Đảng và Nhà nước; xúc phạm danh dự, nhân phẩm lãnh đạo tỉnh An Giang.

Theo Công an tỉnh An Giang, một số kênh, trang mạng xã hội còn cố tình phát tán clip cắt ghép hình ảnh và nội dung bình luận vụ việc sai sự thật để tiếp tay cho kẻ phản động.

Ngày 3/10/2021 trên trang Facebook mà Công an tỉnh An Giang xác định là phản động, có tên là “Hoàng Dũng” (đang ở Mỹ) đã phát tán đoạn clip ghi âm cuộc điện thoại được cho là của Giám đốc Công an tỉnh An Giang với 1 cán bộ lãnh đạo về hưu.

Và Facebook "Hoàng Dũng" bình luận cho rằng có sự không đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa Giám đốc Công an tỉnh với người đứng đầu chính quyền địa phương là ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể cho rằng, ông Nơi ủng hộ đón người tự phát về từ vùng dịch, còn Chủ tịch UBND tỉnh thì không.

Công an tỉnh An Giang đã xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook “Hoàng Dũng” về file ghi âm là bịa đặt.

Cây lim xẹt có đường kính 1m đổ làm sập chuồng thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Chiều 9/10, trong cơn mưa lớn kèm giông lốc, cây lim xẹt cổ thụ có đường kính khoảng 1m, cao khoảng 40m trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) bị bật gốc, đè sập tường và chuồng nuôi rái cá trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Cây ngã đập vào chuồng thú nuôi rái cá

Sau sự cố, khoảng 10 con rái cá trong chuồng đã được nhân viên công ty chuyển qua chuồng khác an toàn, không có con vật nào bị thương.

Cây bật gốc lộ ra bộ rễ khá nông, nhiều rễ bị mục. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục sự cố.

Bão số 7 không mạnh nhưng rất nguy hiểm

Cơ quan khí tượng đánh giá, bão số 7 Lionrock tuy không phải là cơn bão mạnh nhưng thời gian bão đổ bộ kết hợp với nhiều hình thế khác sẽ làm tăng thêm mức độ nguy hiểm của bão.

Bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, chính vì thế ngay cả ở Vịnh Bắc Bộ và trên đất liền cũng đều có gió mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Với cấp gió như vậy thì cây cối, bảng biển, các mái nhà không kiên cố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó cần có biện pháp chằng chống và gia cố sớm.

Mặc dù nước dâng do bão không lớn. Tuy nhiên, bão đổ bộ vào thời kỳ thủy triều tại ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao nên cần đề phòng ngập úng ở khu vực trũng/thấp ven biển, cửa sông.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào tránh bão. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Lượng mưa lớn dồn dập trong một ngày có thể lên đến hàng trăm mm, gây ngập lụt vùng trũng thấp, ao đầm... Các khu nuôi trồng thủy hải sản và nông nghiệp của người dân sẽ bị thiệt hại rất nặng nề nếu không có sự chuẩn bị trước.

Ngoài việc mưa cực kỳ to, thì lũ quét và sạt lở đất đá là điểm cực kỳ nguy hiểm cần phải lưu ý. Khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán dân.

Dự kiến tháng 10 sẽ tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-18 tuổi

Ngày 9/10, Bộ Y tế công bố thêm 4.512 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 831.523 ca, trong đó có 755.622 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đối với vắc-xin cho trẻ em, Bộ Y tế dự kiến từ tháng 10 sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12-18 tuổi, sau đó dần mở rộng ra các đối tượng khác ở lứa tuổi thấp hơn.

Tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội thống nhất, từ ngày 10 đến 20/10 sẽ tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội – TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất. Tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội.

Tại Bạc Liêu, Kể từ 0h ngày 10/10/2021, toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch COVID-19.

Tại Đồng Nai, từ 0 giờ ngày 9/10, tỉnh Đồng Nai đã bãi bỏ quy định giấy đi đường, bỏ các chốt kiểm soát nội tỉnh và mở lại nhiều hoạt động.

