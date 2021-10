Tin tức 24h qua: Hacker Nhâm Hoàng Khang được di lý từ Cần Thơ về TP.HCM

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 20:05 PM (GMT+7)

Hacker Nhâm Hoàng Khang được di lý từ Cần Thơ về TP.HCM; Triệu tập người liên quan đến đoạn ghi âm cắt ghép, xuyên tạc lời đại tá Đinh Văn Nơi... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hacker Nhâm Hoàng Khang được di lý từ Cần Thơ về TP.HCM

Liên quan đến vụ hacker Nhâm Hoàng Khang bị bắt, ngày 5/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị đã di lý bị can Nhâm Hoàng Khang (hay còn gọi “cậu IT”, 34 tuổi, trú TP.Hồ Chí Minh) từ TP.Cần Thơ về trụ sở phía nam Bộ Công an tại TP.Hồ Chí Minh để thi hành lệnh tạm giam.

Bị can Nhâm Hoàng Khang bị Cục C02 khởi tố về hành vi Cưỡng đoạt tài sản vào ngày 4/10. Đối tượng bị bắt khi đang ở TP.Cần Thơ.

Nhâm Hoàng Khang thời điểm bị bắt ở TP.Cần Thơ

Theo Cục C02, Khang bị bắt do có hành vi hack thông tin vào một trang web liên quan đến cờ bạc và thông tin của một số cá nhân, trong đó có người nổi tiếng. Sau đó, Khang tống tiền 500 triệu đồng nếu không sẽ gửi thông tin web cờ bạc đến cơ quan công an. Số tiền này sau đó được giảm xuống 400 triệu đồng qua sự thoả thuận giữa hai bên.

Triệu tập người liên quan đến đoạn ghi âm cắt ghép, xuyên tạc lời đại tá Đinh Văn Nơi

Trưa 5/10, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết hiện công an tỉnh đã triệu tập lên làm việc đối với người có hành vi bịa đặt, cắt ghép, chia sẻ gây hiểu nhầm, kích động, xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở An Giang.

Trước đó, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chủ động công bố số điện thoại cá nhân của mình để làm đường dây nóng tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, cũng như những tin báo phục vụ công tác phòng chống dịch.

Thông tin bịa đặt, xuyên tạc được đăng tải. Ảnh: CACC

Sau đó, một số trang mạng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước có đăng tải đoạn ghi âm được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói chuyện với Nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang. Clip chia sẻ cho rằng ông Nơi bức xúc về việc lãnh đạo tỉnh An Giang đương nhiệm không có chủ trương đón, tiếp nhận các công dân về quê tự phát.

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, đoạn ghi âm lan truyền trên mạng là bịa đặt, đã bị cắt ghép nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ tỉnh An Giang.

Youtuber Nam "Ok" là người cầm lái trong vụ xe con bị vò nát sau tai nạn ở Bắc Ninh

Theo lãnh đạo UBND huyện Lương Tài, tỉnh (Bắc Ninh), sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn xã Trung Chính xảy các cấp chính quyền địa phương đã cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, giải cứu người bị mắc kẹt trong xe. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND huyện Lương Tài cho hay, các nạn nhân tử vong đều là người Bắc Giang. Ngay trong tối qua (4/10), lãnh đạo UBND huyện đã đến Trung tâm Y tế huyện Lương Tài gửi lời chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5.000.000 đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Về phần nạn nhân bị thương, hiện 2 người sức khoẻ tốt, có thể giao tiếp bình thường còn 1 người bị nặng hơn đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng xác định người cầm lái điều khiển xe ô tô là N.V.N. (SN 2000, ở Tân Yên, Bắc Giang). N.V.N. có biệt danh là Nam Ok – là một youtuber nổi tiếng của kênh youtube Duy Thường TV - có hàng triệu lượt đăng ký. Ngoài ra, nhóm Duy Thường này còn có kênh tiktok cũng được rất đông thanh thiếu niên trẻ theo dõi.

Ngày 5/10, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông này. Theo đó, xe ô tô con do Youtuber Nam Ok lái đã hết hạn đăng kiểm từ cuối tháng 4/2021.

7 địa phương đồng ý nối lại các chuyến bay nội địa

Ngày 5/10, Bộ Y tế công bố 4.363 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 813.735 ca, trong đó có 741.874 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến trưa 5/10, đã có 10 tỉnh, thành có sân bay phản hồi về kế hoạch mở lại các đường bay nội địa, trong đó 7 địa phương cơ bản đồng ý.

Bên cạnh đó, gần 1.000 y bác sĩ, cán bộ và sinh viên y tế đã trở về Hà Nội sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch được giao và tình hình dịch bệnh tại miền nam đang dần chuyển biến tích cực.

Tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có nhu cầu về quê có thể gọi đường dây nóng của Bộ Tư lệnh TP qua số 069.652.401 và 02866.822.000 để được hướng dẫn, hỗ trợ về quê.

