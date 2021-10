Tin tức 24h qua: "Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tống tiền đường dây cờ bạc

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 20:23 PM (GMT+7)

"Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tống tiền đường dây cờ bạc; Các đối tượng xấu đã ghi âm, cắt ghép lời Đại tá Đinh Văn Nơi, tung lên mạng xã hội... là những tin nóng nhất 24h qua.

"Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tống tiền đường dây cờ bạc

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam với Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, công an nhận đơn tố cáo về việc Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến các đường dây cờ bạc rồi tống tiền. Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Công an đã bắt giữ Khang ở TP Cần Thơ.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".

Các đối tượng xấu đã ghi âm, cắt ghép lời Đại tá Đinh Văn Nơi, tung lên mạng xã hội

Sáng ngày 4/10, Công an tỉnh An Giang cho biết nhiều câu nói của đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh này, trong nhiều đoạn ghi âm đăng tải trên mạng xã hội đã bị cắt ghép, bịa đặt với ý đồ xấu nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại An Giang.

Công an tỉnh An Giang cho biết đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc Công an tỉnh cũng đã chủ động công bố số điện thoại cá nhân của mình để làm đường dây nóng tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, cũng như những tin báo phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, hằng ngày đại tá Nơi tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của người dân, của cán bộ,… thông tin, đóng góp cho hoạt động của lực lượng Công an An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc Công an tỉnh An Giang trong một lần tặng quà cho người dân.

Chính vì vậy, có thể từ những cuộc điện thoại mang tính chất trao đổi cá nhân (không phải những chủ trương hay chỉ đạo) đã được các đối tượng xấu cố ý ghi âm, cắt ghép rồi tung lên mạng nhằm mục đích giảm uy tín giám đốc Công an tỉnh và tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động chống phá công cuộc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc để xác minh vụ việc, xử lý theo pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân không nên chia sẻ, phát tán những thông tin sai trái này, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ô tô con lộn nhiều vòng sau cú va chạm xe tải, 2 người tử vong

Khoảng 15h ngày 4/10, một ô tô con đã va chạm với xe tải mang BKS 99C-145.12 tại xã Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô con lộn nhiều vòng, sau đó lật ngửa. Tại hiện trường ô tô con nát bét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô con có 6 người. vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo lãnh đạo UBND huyện Lương Tài, qua xác minh sơ bộ, lực lượng chức năng xác định 6 người gặp nạn trên xe ô tô con hay đi làm clip và đăng lên YouTube.

BV Việt Đức đề nghị di chuyển bệnh nhân sang 3 bệnh viện khác

Ngày 4/10, Bộ Y tế công bố 5.382 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đề nghị Cục Hàng không tạm thời chưa khai thác các đường bay chở hành khách đi/đến TP Hải Phòng.

Tại TPHCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM - Trung tâm An sinh TP đã tiếp nhận nhu yếu phẩm gồm đồ hộp các loại (cá, thịt, pate…) của TP.Hải Phòng gửi tặng trị giá 4 tỷ 200 triệu đồng. Tính đến nay, TP Hải Phòng đã hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch về kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm với tổng trị giá 18 tỷ 450 triệu đồng.

Tại An Giang, đã có 27.000 công dân về quê tự phát về địa phương, An Giang đã hết chỗ cách ly tập trung nên chuẩn bị phương án cho cách ly tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Tại Hà Nội, đến nay, liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức có 41 ca mắc. Để giải tỏa và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức dự kiến phối hợp cùng các cơ quan liên quan để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện ĐK Đức Giang.

