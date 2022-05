Nóng trong tuần: Công ty Điện Quang xin rút kinh nghiệm, mong được cảm thông trong vụ chôn chất thải

Chủ Nhật, ngày 22/05/2022 20:00 PM (GMT+7)

Công ty Điện Quang xin rút kinh nghiệm, mong được cảm thông trong vụ chôn chất thải; Người bố trong vụ mẹ khai tử con trai 3 tuổi còn sống lên tiếng... là những tin nóng nhất tuần qua.

Công ty Điện Quang xin rút kinh nghiệm, mong được cảm thông trong vụ chôn chất thải

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

Theo Công an TP Biên Hòa, kết quả thu thập ban đầu, xác định hành vi quản lý, xử lý chất thải tại Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án để điều tra.

Lực lượng chức năng khai quật hệ thống thoát nước tới các hầm chôn các chất thải

Trước đó, lực lượng chức năng đã lấy 3 mẫu nước thải và 9 mẫu chất thải trong 3 bể lắng tại khu vực nghiền thủy tinh, 3 mẫu chất thải tại hệ thống thoát nước mưa và 3 mẫu chất thải trong bể bê tông ở khu vực nhà kho của công ty để giám định để xác định mức độ, tính chất độc hại của các chất này.

Phía Công ty CP Bóng đèn Điện Quang khẳng định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản trị toàn diện và mong nhận được sự cảm thông, ủng hộ của khách hàng, đối tác trong thời gian sắp tới.

Người bố trong vụ mẹ khai tử con trai 3 tuổi còn sống lên tiếng

Bà T.T.N.P. đã đến phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5.

Ông Nguyễn Thế Dũng trao đổi với phóng viên về vụ việc

Đến tối 19/5, bất ngờ người cha của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.

Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An xác định cán bộ tham mưu đã sơ suất không gọi cho trưởng khối xác nhận lại mà đã trình ký. Tuy nhiên, người đi khai tử là mẹ ruột và thời điểm này bà P. tỏ vẻ đau buồn, tang gia bối rối nên cán bộ tham mưu cũng tin tưởng.

Bà P. đến phường làm việc và thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Bà P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử cho con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ báo tin để ngăn không cho người này gặp con nữa. Ngày 21/5, giấy khai tử cho bé 3 tuổi này đã bị thu hồi.

Ngày 22/5, ông Nguyễn Thế Dũng chồng của bà P chia sẻ, không hiểu mục đích, động cơ gì vợ cũ làm giấy báo tử khi con còn sống nhưng với tính cách của vợ cũ thì chắc chắn có người xúi giục. Ông Dũng không biết con đang ở đâu và đang mong cơ quan chức năng làm rõ.

Xe máy biển ngũ quý 6 được trả giá 500 triệu đồng

Ngày 21/5 ngày đầu tiên công an cấp xã chính thức được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo thông tư phân quyền mới.

Anh Long bấm được biển số ngũ quý 6.

Tại Công an xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre, anh Phạm Hoàng Long (xã Thừa Đức) đến làm thủ tục cho xe máy Honda Future 125 FI sản xuất năm 2022. Anh Long đã bấm được biển số 71C1-666.66.

Theo anh Long, anh là người nộp hồ sơ đầu tiên nên được bấm trước chứ không có ưu tiên nào cả và việc bấm số là ngẫu nhiên.

“Có người trả 500 triệu đồng, cũng có người nói chiếc xe này bán được 800 triệu đồng nhưng mua xe tôi không quan tâm biển số bao nhiêu nên sẽ giữ chiếc xe này để đi chứ không bán”, ông Long nói.

Tài xế taxi đòi hơn 500 nghìn đồng cho 14km

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip do người phụ nữ ghi lại cuộc tranh luận với một lái xe taxi. Theo đó, hai người phụ nữ đi khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và gọi xe taxi chở về khu đô thị Vinhomes OceanPark Gia Lâm, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Khi tới địa điểm như đã yêu cầu, đồng hồ tính tiền báo 519.000 đồng phí di chuyển. Không đồng tình với số tiền này, hai người phụ nữ thắc mắc, cho rằng tài xế lấy giá cao và bất bình thường, nên đã chất vấn lại tài xế.

Sau đó, tài xế cho biết giá tiền cho mỗi km đi là 20.000 đồng. Khi 2 người phụ nữ phản ánh lên tổng đài hãng taxi T.N. tài xế mới xin lỗi khách hàng và nói lấy 250.000 đồng cho quãng đường 14km.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị kỷ luật

Trong hai ngày 16 và 17/5/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ 15.

Theo đó, thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ 13, UBKT Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật các tập thể và cá nhân liên quan đến những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự đảng Bộ Y tế.

Đối với các cán bộ liên quan ở Bộ Khoa học và Công nghệ, UBKT Trung ương quyết định: Khai trừ ra khỏi Đảng ông Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

UBKT T.Ư đề nghị kỷ luật ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch Hà Nội

Cảnh cáo các ông: Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thiện Thành - nguyên Giám đốc Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Lê Bách Quang - Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

