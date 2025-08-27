Điểm nóng xung đột ngày 27-8: Ukraine đánh bật chiến dịch đột kích bất ngờ của Nga

Tờ Telegraph (Anh) tường thuật lực lượng Nga bất ngờ xuyên thủng phòng tuyến Ukraine hôm 11-8, tiến sâu hơn 10 km qua nhiều ngôi làng vào khu vực Donetsk. Đây được xem là một trong những đợt đột kích sâu nhất của Nga ở mặt trận miền Đông Ukraine.

Bản đồ chiến trường được cập nhật liên tục bởi các nhóm tình báo nguồn mở cho thấy "vệt đỏ" kéo dài lên phía Bắc, đe dọa tuyến đường huyết mạch Dobropillia – Kramatorsk.

Tình hình xung đột Nga – Ukraine ở mặt trận Donetsk vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

Giới quan sát nhận định động thái này của Moscow nhằm mở đường tiến đánh TP Kostiantynivka hoặc trung tâm hậu cần Pokrovsk, qua đó giành lợi thế chiến lược và củng cố vị thế của Nga trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tuy nhiên, lực lượng Nga không biết rằng kế hoạch này đã bị phát hiện từ trước. Ngày 12-8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine triển khai chiến dịch "phản công chủ động".

Trong vòng vài ngày, quân Nga bị bao vây bởi đơn vị Lữ đoàn Đặc nhiệm Azov – lực lượng tinh nhuệ của Ukraine vừa được nâng cấp thành "Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Azov".

Đến ngày 14-8, quân đội Ukraine tuyên bố đã ổn định tình hình. Theo thông tin từ Azov, quân Nga bị đẩy khỏi 6 ngôi làng vừa chiếm, chịu thiệt hại nặng nề.

Cựu lính thủy đánh bộ người Anh Shaun Pinner (từng tham gia lực lượng Azov) gọi chiến thuật của Nga là "nhiệm vụ cảm tử".

Ông cho biết các nhóm nhỏ từ 2-3 lính Nga được đưa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine bằng xe máy, xe điện hoặc đi bộ, ẩn nấp trong nhà hoang và hầm trú ẩn, chờ tiếp viện. Tuy nhiên, trước "bức màn sắt" giám sát bằng máy bay không người lái (UAV), khả năng ẩn mình gần như bất khả thi.

Dù lực lượng Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công nhưng chiến sự ở Donetsk, miền Đông Ukraine vẫn căng thẳng.

Binh sĩ Ukraine cho biết Nga đang sử dụng UAV có thể mang tới 20 kg tiếp tế để duy trì lực lượng bị cô lập, đồng thời mở các đợt phản công nhỏ nhằm giành lại các vị trí đã mất.

Mục tiêu chính của Moscow là kiểm soát tuyến đường cao tốc Dobropillia – Kramatorsk, huyết mạch vận chuyển hậu cần và tiếp viện của Ukraine ở miền Đông. Nếu thành công, Nga có thể cắt đứt nguồn tiếp tế, đẩy Ukraine vào thế khó.

Việc triển khai lực lượng Azov tới Dobropillia cũng cho thấy chiến thuật linh hoạt mới của Kiev. Sau khi được nâng cấp thành quân đoàn, Azov không chỉ tăng quân số mà còn được trao quyền chỉ huy và phối hợp sâu hơn với các đơn vị khác, giúp Ukraine phản ứng nhanh trước các mũi tấn công bất ngờ từ phía đối phương.

"Nếu như Dobropillia thất thủ, Pokrovsk cũng sẽ mất và kéo theo cả tuyến hậu cần miền Đông. Chúng tôi đã chặn được lần này nhưng Nga sẽ chưa dừng lại" - một binh sĩ Ukraine nói.

Giới phân tích nhận định thất bại của Nga tại Dobropillia cho thấy sức kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, song cũng cảnh báo rằng xung đột giữa 2 quốc gia láng giềng sẽ còn khốc liệt.