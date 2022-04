Nóng trong tuần: Hội đồng Tiền lương quốc gia đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6%

Hội đồng Tiền lương quốc gia đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6%; Biển số xe ngũ quý 9 và ngũ quý 4 ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã có chủ... là những tin nóng nhất tuần qua.

Hội đồng Tiền lương quốc gia đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6%

Các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7 tới để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Chia sẻ về kết quả này, đại diện các bên tại hội đồng dù chưa đạt kỳ vọng ban đầu, nhưng cam kết cùng chia sẻ với người lao động (NLĐ) để vượt qua khó khăn hậu dịch COVID-19.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam (đại diện NLĐ tại Hội đồng tiền lương) cho hay, phía đại diện NLĐ đề xuất và mong mức tăng lương tối thiểu cao hơn mức tăng 6%. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, mức tăng 6% cũng “chấp nhận được”, thể hiện sự chia sẻ của doanh nghiệp với NLĐ để cùng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về thời điểm tăng lương từ 1/7 tới, theo ông Hiểu, thông lệ tăng lương tối thiểu thường tính từ ngày 1/1 của năm kế tiếp, nhưng lần này lương tối thiểu đã gần 2 năm chưa tăng, dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế dần phục hồi, thời điểm tăng lương như trên kịp thời giúp NLĐ bớt khó khăn.

Lê Chí Thành kháng cáo không thành

Xử phúc thẩm ngày 13/4, TAND TP HCM không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Chí Thành, giữ nguyên mức án 2 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" như án sơ thẩm đã tuyên.

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKSND TP HCM đề nghị tòa cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Lê Chí Thành bày tỏ mong muốn hưởng mức án khoan hồng hơn mức án sơ thẩm.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND TP Thủ Đức - TP HCM phạt bị cáo này 2 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bản án sơ thẩm thể hiện trưa 20/3/2021, trên đường Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), Lê Chí Thành không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông, lái xe hơi sai làn đường.

Không những không xuất trình giấy tờ mà Thành còn tranh cãi kéo dài với Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Công an TP HCM, cản trở cơ quan chức năng đưa xe vi phạm về nơi tạm giữ. Bị cáo còn quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội và kêu gọi mọi người chia sẻ, ủng hộ.

Bắt khẩn cấp Facebooker Đặng Như Quỳnh

Ngày 14/4, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Đặng Như Quỳnh (SN 1980, trú tại khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – là người nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook).

Qua điều tra, xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện Đặng Như Quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước.

Ngày 15/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đặng Như Quỳnh.

Biển số xe ngũ quý 9 và ngũ quý 4 ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã có chủ

Theo thông tin từ giấy hẹn ngày 14/4/2022 của Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An thì BKS 37A - 999.99 được đăng ký mới cho xe hiệu KIA, loại xe SONET. Chủ sở hữu cho con xe này là anh Trần Hữu Tuyến (SN 1971, trú ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), biển số này được anh Tuyến bấm hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau đó, anh Tuyến đã quyết định bán biển cho một người ở Hà Nội với giá 1,6 tỷ đồng.

Ngày 15/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa đăng ký thành công cho chiếc xe mang biển số ngũ quý 4 biển kiểm soát 38A - 444.44 cho anh Nguyễn Đắc Trí (SN 1971, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc).

Anh Trí cho biết ôtô của anh có nhãn hiệu Hyundai, loại xe Creta, có giá 800 triệu đồng. Nếu có người nào thích xe và biển số may mắn này thì anh xin nhượng lại.

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định nhiều khoản thu nhập được miễn thuế trong năm 2022

Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc 4 trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2014):

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả;

- Tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

