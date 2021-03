Nóng trong tuần: Thẻ CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật rất cao và khó làm giả

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Thẻ CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật rất cao và khó làm giả; Việt Nam tiếp tục tiêm vắc-xin AstraZeneca, sau khi có phản ứng ca nặng sau tiêm... là những tin nóng nhất tuần qua.

Thẻ CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật rất cao và khó làm giả

Bộ Công an cùng công an các địa phương đang triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên toàn quốc, với mục tiêu là trước ngày 1/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ CCCD theo mẫu mới cho khoảng 50 triệu người dân.

Xe cấp căn cước công dân gắn chip lưu động

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP HCM khẳng định: Thẻ CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật rất cao và khó làm giả. Thẻ này có thể tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ, thủ tục hành chánh của công dân.

Ngôn ngữ tiếng Anh trên căn cước công dân (CCCD) sẽ có tác dụng thay thế hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế.

Ngày 18/3, công an TP.Hà Nội thông tin về những trường hợp được cấp CCCD theo mẫu mới tại thành phố. Trong đó, với những trường hợp công dân đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục cấp CCCD mẫu mới.

Về việc thu hồi CCCD mã vạch khi làm thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chíp điện tử, Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ tiến hành thu CCCD mã vạch, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Ngày đầu đi học, bé 2 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa

Sáng 17/3, cơ sở mầm non tư thục Phú An, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội có nhận bé V.T.A. (2 tuổi) đến lớp. Buổi sáng, cháu bé bình thường, không chơi với các bạn. Lúc này, cô giáo chỉ nghĩ vì cháu bé mới đi học nên chưa thể hoà đồng với các bạn.

Đến trưa, cô giáo xúc cho cháu A. ăn được vài miếng cháu khóc, cô giáo cũng không ép con ăn vì sợ con mới đi học, chưa quen nề nếp của trường rồi cô giáo cho con ngủ.

Cơ sở mầm non tư thục Phú An (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Đến khoảng 14h15 phút chiều cùng ngày, cô giáo gọi cháu A. dậy để chơi cùng các bạn thì thấy cháu có biểu hiện lả đi, mắt vẫn nhắm, mặt tái. Giáo viên nhóm trẻ tư thục đã xoa dầu cho cháu bé nhưng không cải thiện tình hình.

Sau đó, cơ sở mầm non đã liên hệ với gia đình và đưa cháu A. xuống Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Bước đầu, công an xác định trên cơ thể cháu bé không có tác động ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn.

Nguyễn Đức Chung bị khởi tố vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Tối 17-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Watch water (trụ sở tại CHLB Đức).

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố.

Từ năm 2016 đến quý I-2019, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng mua 403,040 tấn chế phẩm Redoxy-3C từ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic, với giá trị hơn 137,6 tỉ đồng. Số chế phẩm này đã được sử dụng cho việc xử lý sự cố cá chết ở Hồ Tây, xử lý ô nhiễm 141 hồ trên địa bàn Hà Nội…

Đáng chú ý, hồi tháng 2-2020, Thanh tra TP Hà Nội từng ban hành kết luận thanh tra về việc mua, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Ban đầu, cơ quan thanh tra ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế của các cơ quan chức năng TP Hà Nội. Tuy nhiên sau đó ít ngày, kết luận thanh tra này bị hủy, thay thế bằng một kết luận thanh tra mới, hầu như không đề cập gì đến các hạn chế hay tồn tại trong việc mua, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Sở Y tế Sơn La

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim An, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, do có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim An đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và điều chuyển làm Phó ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Kim An thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019 đã vi phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp phó, cán bộ, công chức thuộc Sở trong tham mưu gói thầu dẫn đến không phát hiện được các khuyết điểm vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, trong nghiệm thu các trang thiết bị y tế, để nhiều cán bộ, công chức, đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Youtuber Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 16/3, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương xác định việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” của youtuber Thơ Nguyễn lên mạng xã hội là hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý mê tín dị đoan và đã lập biên bản xử và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Youtuber Thơ Nguyễn.

Kênh Thơ Nguyễn vào tối 15/3 chỉ còn lại duy nhất hai video "Tạm biệt" và "Giải thích cho vụ việc... Kuman Thong".

Trước đó, trên tài khoản Youtube Thơ Nguyễn trong 2 ngày 25 và 27/2, đã đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê Kuman Thong lên mạng xã hội và nhận phải nhiều phản ứng lên án từ phía cộng đồng mạng.

Ngày 15/3, sau khi làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến hai video có nội dung xin vía học giỏi” cho búp bê, ekip của Thơ Nguyễn đã ẩn hết toàn bộ video trên kênh Thơ Nguyễn. Cùng với đó, đội ngũ sản xuất của Thơ Nguyên đã gửi tới thông điệp mang tựa đề “Tạm biệt…”.

Ngoài ra, kênh Thơ Nguyễn cũng tắt tính năng kiếm tiền trên toàn bộ các video. Cuối video, đại diện của Thơ Nguyên gửi lời xin lỗi tới tất cả các khán giả trong đó có những em nhỏ và phụ huynh bị ảnh hưởng bởi vụ việc trên.

Việt Nam tiếp tục tiêm vắc-xin AstraZeneca, sau khi có phản ứng ca nặng sau tiêm

Tính đến ngày 21/3, Việt Nam có 2.572 ca nhiễm COVID-19. Sáng 17/3, phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng "hộ chiếu vắc-xin" và giao thương có kiểm soát.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp.

Cũng trong ngày 17/3, đề cập vấn đề phản ứng sau tiêm vắc-xin AstraZeneca đang rất được người dân quan tâm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu cụ thể, đến cuối giờ chiều 16/3, Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng cho tổng cộng 20.695 cán bộ, nhân viên y tế.

Trong đó, 4.078 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Số phản ứng nặng chỉ có 5 người phản vệ độ 2 và 1 trường hợp phản vệ độ 3. Các trường hợp này được xử lý và đều đã ổn định sức khoẻ.

Đến thời điểm này, tại Việt Nam không có bất cứ trường hợp nào bị đông máu sau tiêm.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-the-cccd-gan-chip-dien-tu-co-do-bao-mat-rat-cao-va-kho-lam-gia-5020212132006893.htm