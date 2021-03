Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam không có trường hợp nào bị đông máu sau tiêm vắc xin COVID-19

Thứ Tư, ngày 17/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

GS.TS Nguyễn Thanh Long vừa thông tin về các trường hợp phản ứng sau tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 27/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 17:04 17/03/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc17/03/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

20.695 người đã được tiêm vắc-xin

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 63 tỉnh, thành phố về việc đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp lớn để phòng, chống dịch hiệu quả thời gian tới ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến cuối giờ chiều 16/3, Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng cho tổng cộng 20.695 cán bộ, nhân viên y tế. Đây là những người trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Trong đó, 4.078 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Số phản ứng nặng chỉ có 5 người ở độ 2 của phản vệ và 1 trường hợp phản vệ độ 3. Các trường hợp này được xử lý và đều đã ổn định sức khoẻ.

Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế tiêm vắc-xin COVID-19 phải vừa tiêm, vừa theo dõi đánh giá một cách cẩn trọng và an toàn. Trên báo cáo, có 16 trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm vắc xin, tuy nhiên, Hội đồng Tiêm chủng đã đánh giá lại và xác định chỉ có 5 trường hợp phản vệ độ 2 và 1 trường hợp phản vệ độ 3.

"Riêng trường hợp độ 3 này là do công tác cấp cứu không thực hiện theo phác đồ của Bộ Y tế. Chúng tôi đã cử các chuyên gia tới hỗ trợ và chấn chỉnh cơ sở tiêm này để thực hiện tốt trong thời gian tới", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Việt Nam không có bất cứ trường hợp nào bị đông máu sau tiêm

Liên quan đến thông tin về các trường hợp bị đông máu sau tiêm vắc-xin AstraZeneca trên thế giới, GS.ST Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã liên tục đánh giá, theo dõi. Đến thời điểm này, tại Việt Nam không có bất cứ trường hợp nào bị đông máu sau tiêm.

Bộ Y tế vẫn yêu cầu tất cả các cơ sở y tế tiếp tục tập huấn cho các cán bộ y tế, đồng thời tổ chức các điểm tiêm, cơ sở tiêm phù hợp, an toàn. Tới đây, các cơ sở y tế tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin COVID-19.

Đối với tiến độ mua và tiêm vắc-xin COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, thực hiện Nghị quyết 21 của Chính phủ, Bộ Y tế đã nộp hồ sơ thành công tới Chương trình COVAX Faclility và Chương trình cam kết sẽ cung cấp vắc-xin và vật tư tiêm chủng miễn phí, khoảng 30 triệu liều.

Theo đó, từ nay đến tháng 5/2021, COVAX sẽ cấp khoảng 4,1 triệu liều vắc-xin đợt đầu tiên cho Việt Nam, do AstraZenecca sản xuất. Bộ Y tế đang tích cực, khẩn trương làm việc với COVAX để đẩy nhanh tiến độ cung ứng vắc-xin cho Việt Nam.

Về các nguồn vắc-xin khác, Bộ Y tế tiếp tục đàm phán với các công ty khác để đa dạng hóa nguồn cung. Bộ Y tế đang làm việc với Pfizer, dự kiến nhà sản xuất có thể cung cấp 30 triệu liều trong năm 2021 (ngày 17/3/2021, Bộ Y tế và Tổ công tác sẽ đàm phán phương án cụ thể). Ngoài ra, Bộ Y tế cũng làm việc để mua vắc-xin của Johnson &Johnson, Moderna, Quỹ Đầu tư Nga (Sputnik-V)...

Ngoài nguồn vắc-xin nhập khẩu, vắc-xin do Việt Nam sản xuất gồm vắc-xin Nano Covax do Công ty NANOGEN phát triển đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên người từ ngày 26/2/2021. Vắc-xin COVIVAC do IVAC phát triển bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ ngày 15/3/2021.

“Năm 2021, tiêm chủng vắc-xin đang được triển khai rất khẩn trương nhưng cuộc chiến chống đại dịch chưa có điểm kết thúc, nhiều chủng mới nguy hiểm hơn của vi rút đã xuất hiện, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Bộ Y tế kiến nghị, tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch đã đề ra từ đầu và xuyên suốt các giai đoạn là “Ngăn chặn-Phát hiện-Cách ly-Khoanh vùng và Dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ; chú trọng vai trò của chính quyền địa phương và phát huy bài học huy động sức dân hoạt động hiệu quả của các tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-truong-bo-y-te-viet-nam-khong-co-truong-hop-nao-bi-dong-mau-sau-tiem-vac-xi...Nguồn: http://danviet.vn/bo-truong-bo-y-te-viet-nam-khong-co-truong-hop-nao-bi-dong-mau-sau-tiem-vac-xin-covid-19-50202117315585441.htm