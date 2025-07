Những lần đánh bạc ngốn hơn 7 triệu USD của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ)

Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 140 bị can liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Vào năm 2019, Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) ký hợp quản lý và vận hành Câu lạc bộ OV (tức King Club) trong thời hạn 5 năm với Công ty TNHH HS Development Việt Nam (Công ty HS).

Theo đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) tại King Club ở địa chỉ số 40 Cát Linh, Hà Nội với phương thức hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành mọi quy định và tự chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật Việt Nam.

Để vận hành King Club, Kim In Sung đã thuê 3 người Hàn Quốc làm quản lý. Ngoài việc cho đúng đối tượng vào chơi TCĐTCT theo quy định của pháp luật Việt Nam; để tăng doanh thu, Kim In Sung đã đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Khách là người Việt Nam phải xuất trình CMND hoặc CCCD và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân. Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật theo giấy tờ tùy thân của người chơi lên thẻ.

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại như tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy.

Cáo buộc cho rằng, ông Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm đã giúp sức, thông báo cho những quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, như: Thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý Hàn Quốc tiếp tục cho hoặc không cho người Việt Nam vào chơi TCĐTCT.

Bằng các phương thức, thủ đoạn trên, các bị can đã lôi kéo, tổ chức cho nhiều người Việt Nam vào King Club chơi TCĐTCT trái quy định. Trong số 145 đối tượng là người Việt Nam đánh bạc nhiều lần tại King Club có ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ).

Ông Hồ Đại Dũng

Theo cáo buộc, ông Hồ Đại Dũng đã mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6/2020. Từ tháng 2-6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Một “con bạc” khác được nhắc đến trong cáo trạng phải kể đến ông Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ).

Tháng 6/2022, ông Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 - 6/2024, bị can Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Đối tượng cầm đầu bỏ trốn

Trong vụ án này, Kim In Sung được xác định là người đóng vai trò chính, quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kết quả điều tra xác định, Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi TCĐTCT với tổng số tiền cộng dồn mà các bị can sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua.

Tuy nhiên, trước khi cơ quan công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại King Club, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Ngày 26/5/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với “trùm cuối” này và đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã quốc tế đối với bị can Kim In Sung.

Đến nay, vẫn chưa bắt được bị can nên Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và tách vụ án đối với Kim In Sung. Về phía Công ty HS, đơn vị này đã tạm ngừng kinh doanh từ ngày 10/8/2024 đến nay.