Nóng trong tuần: Thực hư clip “đen” có nhân vật nữ là học sinh lớp 8

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thực hư “clip đen” có nhân vật nữ là học sinh lớp 8; Trùm hàng giả chi 20 tỉ để “đẩy” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Thực hư “clip đen” có nhân vật nữ là học sinh lớp 8

Clip “đen” lan truyền trên mạng xã hội không liên quan đến nữ sinh lớp 8 ở Quảng Trị. Ảnh minh họa

Ngày 7/3, Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã xác minh một tài khoản xã hội có tên "Nguyễn Trần", bởi tài khoản này đã đăng tải 2 clip “đen” ghi lại cảnh 1 người nữ quan hệ tình dục với 2 người nam giới.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và dư luận cho rằng việc này liên quan đến một nữ sinh lớp 8 có tên là T. ở trường THCS Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, sự việc không liên quan đến em học sinh này và đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cá nhân em học sinh cũng như nhà trường.

Trùm hàng giả chi 20 tỉ để “đẩy” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác

Nhóm đối tượng Mãnh, Trọng, Cảnh, Quý và Tâm

Liên quan đến vụ dân buôn lậu chi 20 tỉ để chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ngày 10/3, Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nói về việc tội phạm chi tiền để điều chuyển công tác mình, Đại tá Nơi cho rằng điều này cho thấy công tác đấu tranh triệt phá tội phạm của lực lượng đã rất hiệu quả.

Trước đó, qua thời gian xác lập và thực hiện chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Gia Thịnh). Khám xét công ty và nơi ơ Mãnh, công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe gắn máy; nhớt các nhãn hiệu Kubota, Castrol.

Tại cơ quan công an, ngoài khai nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả như trên, Mãnh còn khai báo việc đã chi tiền cho một số người để điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Theo đó Mãnh được một số người giao nhiệm vụ tìm người tác động để điều chuyển Đại tá Nơi sang địa bàn khác. Do đó Mãnh đã tìm đến Đào Ngọc Cảnh (64 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) nhờ thực hiện âm mưu.

Bốn người này ra giá 20 tỉ, trong 3 ngày sẽ lo được quyết định điều chuyển Đại tá Nơi nếu không sẽ trả tiền lại. Mãnh đã chuyển cho bốn người này 10 tỉ đồng nhưng cả bốn không thực hiện được âm mưu và bị lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Nữ giảng viên đại học và con gái 7 tuổi bị chồng sát hại đúng ngày 8/3

Căn nhà nằm trong ngõ sâu, tách biệt với khu dân cư nên người dân không hề hay biết về vụ án mạng

Ngày 8/3, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) nhận tin báo tại một phòng trọ trên địa bàn huyện này xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ và con gái 7 tuổi.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào trưa cùng ngày, người chồng đã dùng dao sát hại vợ và con gái 7 tuổi, sau đó tự tử nhưng không thành.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Hữu Chúc (SN 1983, thường trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã uống thuốc tự tử nhưng không thành, hiện đã qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tại bệnh viện.

Hai nạn nhân trong vụ án mạng là chị Đ.T.T.H (SN 1983, trú tại huyện Phúc Thọ, giảng viên một trường đại học tại Hà Nội) và cháu N.T.D.P (SN 2014), là vợ và con gái Chúc.

Ngày 10/3, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.

Hai mẹ con bị đâm tử vong trong con ngõ ở Quảng Ninh

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: QN tất tần tật)

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Đồng Minh Phương (SN 1956, trú xã Sơn Dương, TP Hạ Long) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 18h45 ngày 12/3, tại Tổ 1, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Thời điểm trên, Phương đã dùng dao đâm bà B.T.S (SN 1965) và chị V.T.H (SN 1993) - con gái bà S, cùng trú tại khu Yên Lãng 1, khiến cả 2 người tử vong. Gây án xong, Phương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 22h25 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Phương khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ, thu giữ 1 con dao là tang vật gây án.

Trước khi bị bắt giữ, Phương đã dùng dao tự gây thương tích vào vùng cổ, đã được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, không gây nguy hiểm đến tính mạng của Phương.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát giữa Đồng Minh Phương với bà B.T.S.

Thiếu niên 16 tuổi đâm thương vong 3 thanh niên tại quán trà chanh

Quán trà chanh nơi xảy ra sự việc

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự Đặng Đức Đạt (SN 2005, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên) để làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 12/3, tại quán trà chanh 1945 thuộc xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), xảy ra vụ xô xát giữa nhóm của Trần Văn Thông (SN 1976, trú TP. Hà Nội); Dương Đình Thanh (SN 2003, trú thị xã Phổ Yên) và Lê Huỳnh Đức (SN 2003, trú huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) - cùng là nhân viên quán karaoke Dragon (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) và Đặng Đức Đạt.

Trong lúc hỗn chiến, Đạt đã rút dao nhọn đâm 3 địch thủ rồi cầm dao bỏ chạy. Hậu quả làm Thông tử vong, Thanh và Đức phải nhập viện cấp cứu.

Đến 19h cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Đạt khi nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Qua điều tra bước đầu công an xác định, do Đạt nợ 11 triệu đồng tiền hát tại quán karaoke Dragon nên 3 người Thanh, Thông, Đức tìm Đạt để đòi tiền. Thấy Đạt ở quán trà chanh 1945, hai bên đã xảy ra cãi cọ dẫn tới xô xát và 1 người thiệt mạng.

