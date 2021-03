12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chip có ý nghĩa gì?

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Khi nhìn vào số thẻ căn cước công dân của một người sẽ biết được thông tin về nơi công dân đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh.

Bộ Công an cùng công an các địa phương đang triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên toàn quốc, với mục tiêu là trước ngày 1-7-2021 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ CCCD theo mẫu mới cho khoảng 50 triệu người dân.

Theo đó, số CCCD gắn chip gồm 12 số được cấp theo đúng nguyên tắc như cấp CMND 12 số, CCCD mã vạch trước đây.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân - được dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân. Còn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 137/2015 và Thông tư 07/2016 của Bộ Công an thì số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, thể hiện các thông tin sau đây:

- Ba số đầu tiên là mã tỉnh, TP trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh (Mã TP Hà Nội là 001; TP.HCM là 079...)

- Một chữ số tiếp theo là mã thế kỷ sinh, mã giới tính của công dân - là số tương ứng với giới tính và thế kỷ công dân được sinh ra. Cụ thể như sau:

Nếu công dân sinh trong Thế kỷ 20 (từ 1900 đến hết 1999): Nam 0, nữ 1.

Nếu công dân sinh trong Thế kỷ 21 (từ 2000 đến hết 2099): Nam 2, nữ 3.

Nếu công dân sinh trong Thế kỷ 22 (từ 2100 đến hết 2199): Nam 4, nữ 5.

Nếu công dân sin trong Thế kỷ 23 (từ 2200 đến hết 2299): Nam 6, nữ 7.

Nếu công dân sin trong Thế kỷ 24 (từ 2300 đến hết 2399): Nam 8, nữ 9.

- Hai chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân, được thể hiện bằng hai số cuối năm sinh của công dân (Công dân sinh năm 1999 thì mã năm sinh của công dân sẽ là 99).

- Sáu số tiếp theo là khoảng số ngẫu nhiên (012345; 999999...)

Như vậy, khi nhìn vào số thẻ CCCD của một người sẽ biết được ba thông tin của người đó gồm nơi công dân đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh.

Theo Bộ Công an, việc gắn chip điện tử trên thẻ CCCD nhằm lưu trữ các thông tin của công dân với mục đích tạo điều kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số.

"Chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin" - Bộ Công an khẳng định.

Cũng theo Bộ Công an, thẻ CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần…

