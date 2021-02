Nóng trong tuần: Bé 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại không muốn đến trường

Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 20:32 PM (GMT+7)

Bé 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại không muốn đến trường; Lô vắc- xin phòng COVID-19 đầu tiên về đến Việt Nam, đang chờ tiêm... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bé 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại không muốn đến trường

Ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Nạn nhân trong sự việc này là cháu N.H.B. (12 tuổi), cháu B. là con gái của Huyền.

Cháu B. bị thâm tím khắp cơ thể

Theo lời khai, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, Tùng nhiều lần dùng vũ lực ép B. quan hệ tình dục. Hắn chọn lúc mẹ nạn nhân không có nhà để hành động. Qua điều tra, Tùng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 12 tuổi. Trong khi đó, mẹ nạn nhân là Huyền cũng khai thường xuyên sử dụng dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay và lưng con gái khi B. không nghe lời.

Từ khi xảy ra vụ việc, cháu B. cũng bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề. Hiện tại cháu không muốn đến trường vì sợ bạn bè bàn tán. Khi mọi chuyện vỡ lở, người dân cũng xì xào về B. và gia đình cháu.

Bà Đỗ Thị Minh Loan – Trưởng phòng Lao Động, Thương binh và Xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) quận đang đề nghị TP tháo gỡ khó khăn về sự việc của cháu B, đề xuất đưa cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Đình chỉ công tác trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Ngày 22/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp khi ông Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội

Đại tá Phùng Anh Lê được bổ nhiệm giữ chức trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội từ tháng 1-2019. Trước đó, ông Lê làm Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Lô vắc- xin phòng COVID-19 đầu tiên về đến Việt Nam, đang chờ tiêm

11h20 trưa 24/2, chuyến bay chở lô vắc-xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca (Anh) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Đây là lô vắc xin có 117.600 liều do Công ty CP Vắc-xin Việt Nam (VNVC) nhập khẩu.

Lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên đến Việt Nam

Trước đó, VNVC đã đặt mua và dự kiến đưa về Việt Nam 30 triệu liều COVID-19 vắc-xin AstraZeneca - vắc xin phòng COVID-19 do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford nghiên cứu và sản xuất. Sau khi hoàn thành các thủ tục thông quan, lô vắc-xin sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, với hệ thống bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhập kho lạnh bảo quản tại của đơn vị này trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận.

Bên cạnh đó, ngày 27/2, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ tiếp nhận 20 tỉ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 “Made in Vietnam” Covivac do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế. IVAC dự kiến thứ 4 tuần tới (ngày 3/3) sẽ thử nghiệm tiêm vắc-xin này trên người và quá trình nghiên cứu lâm sàng sẽ hoàn thành vào tháng 10/2021. Dự kiến vắc-xin Covid-19 Covivac sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều.

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn qua đời, hưởng thọ 102 tuổi

Bà Lê Thị Dinh, cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn tại Huế (1802-1945) từ trần vào lúc 13h45 ngày 21/2 tại phủ Kiên Thái Vương, TP Huế, hưởng thượng thượng thọ 102 tuổi.

Tang lễ bà Dinh được tổ chức tại phủ Kiên Thái Vương, vào ngày 28/2 (nhằm ngày 17 tháng Giêng âm lịch) sẽ di quan.

Bà Lê Thị Dinh qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Ảnh: Trung Hiếu

Bà nguyên là cháu ngoại của Quận Công Ưng Quyến (em trai thứ ba của vua Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh). Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, bà theo đức Từ Cung- mẹ vua Bảo Đại về ở tại Cung An Định chăm lo cho Hoàng Thái hậu.

Sau khi đức Từ Cung mất (năm 1980), bà Dinh về ở tại phủ Kiên Thái Vương (147 đường Phan Đình Phùng, TP Huế) cùng các con và thờ tự, lo hương khói cho 5 vua triều Nguyễn (Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Khải Định, Bảo Đại).

Ông Đoàn Ngọc Hải nói về kế hoạch thiện nguyện để giúp đỡ những người dân nghèo

Tối 25/2, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau khi thực hiện chuyến thiện nguyện ở Hà Giang về, ông sẽ tổ chức thêm một số buổi quyên góp tiền ở khu vực trung tâm Hà Nội như Nhà hát lớn để xây nhà cho người dân các huyện nghèo ở 5 tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Gia Lai, Quảng Nam, An Giang.

Ngoài việc xây nhà cho người nghèo ở 5 tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) tiết lộ, trong thời gian tới, ông sẽ thực hiện một số dự án khác để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hải sẵn sàng làm phục vụ bàn, bảo vệ mở cửa khách sạn để kiếm tiền giúp dân nghèo.

Theo ông Hải, ông sẽ thực hiện một quỹ từ thiện mổ tim nhân văn. Ông sẽ lập một tài khoản và để vào đó một số tiền, sau đó sẽ kêu gọi mọi người gây quỹ và quỹ này sẽ không bao giờ được rút tiền ra, chỉ lấy lãi chuyển thẳng vào ca mổ tim hoặc nhà nào có hoàn cảnh thật đặc biệt.

Khi nào quỹ lớn ông sẽ hiến cho 1 tổ chức nào đó để họ điều hành quỹ theo ý của ông. Mọi việc sẽ được công bố công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Nếu có doanh nghiệp hay đơn vị nào thuê ông làm bồi bàn, làm bảo vệ mở cửa khách sạn rồi trả cho ông một số tiền để ông đi giúp người nghèo ông sẵn sàng làm.

Ông Hải cũng cho biết thêm, sau này ông sẽ đấu giá chiếc xe cứu thương ông đang sử dụng để mua chiếc xe to hơn phục vụ người dân nghèo.

TP.HCM cho phép mở cửa các hoạt động du lịch nhà hàng, Hà Nội chốt thời gian đi học cho học sinh

Tính đến 18h ngày 28/2, Việt Nam có tổng cộng 1542 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 849 ca.

Ngày 28/2, Bạc Liêu và Cà Mau đã họp khẩn liên quan tới một người đàn ông tên T.V.T. (SN 1972) từ tỉnh Sóc Trăng đến Bạc Liêu xin việc được phát hiện dương tính với Covid-19. Ca nghi nhiễm này, chưa xác định được nguồn lây.

Ở một diễn biến khác, chiều 22/2, lãnh đạo Công an TP.Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại số nhà 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, TP.Hải Dương. Bà Nguyễn Thị Th., SN 1969, đã không thành thật khai báo nên gây ra chùm ca lây nhiễm, gây khó khăn cho công tác chống dịch.

Tại TPHCM, vẫn thực hiện chiến dịch cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên diện rộng từ 22/2 đến 10/3/2021 để tăng cường giám sát phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. TP.HCM cho phép mở cửa lại các hoạt động du lịch, nhà hàng từ ngày 1/3; tuy nhiên, vũ trường, quán bar, beer club, phòng gym tiếp tục bị đóng cửa.

Tại Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đã chốt thời gian cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021. Sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3/2021.

